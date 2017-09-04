Пропавшая по дороге в Уфу 19-летняя девушка нашлась

Бдительные уфимцы заметили девушку, похожую на пропавшую Эльвину Лукманову, в торговом центре «Семья». Она сидела за столиком в фуд-корте. Вызвали полицию, в результате чего личность девушки подтвердилась.

«Эльвина нашлась! Папа поехал за ней в Уфу! Спасибо всем-всем за участие в этой непростой истории!» — написала тетя девушки на своей странице в соцсети.