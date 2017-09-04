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20:39 (мск), источник: ИА Башинформ

Пропавшая по дороге в Уфу 19-летняя девушка нашлась

УФА, 4 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. Пропавшая по дороге в Уфу 19-летняя Эльвина Лукманова нашлась. Об этом сообщает группа «Поиск детей — Уфа».

Бдительные уфимцы заметили девушку, похожую на пропавшую Эльвину Лукманову, в торговом центре «Семья». Она сидела за столиком в фуд-корте. Вызвали полицию, в результате чего личность девушки подтвердилась.

«Эльвина нашлась! Папа поехал за ней в Уфу! Спасибо всем-всем за участие в этой непростой истории!» — написала тетя девушки на своей странице в соцсети.

Напомним, студентка одного из уфимских колледжей, 29 августа уехала в Уфу устраиваться в общежитие. В Аургазинском районе села в полупустую маршрутку, после чего не выходила на связь с родственниками. Родители девушки забили тревогу. Ориентировки были распространены по всему городу, поиском занимались сотрудники полиции и волонтеры.

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