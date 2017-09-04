Пропавшая по дороге в Уфу 19-летняя девушка нашлась
УФА, 4 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. Пропавшая по дороге в Уфу 19-летняя Эльвина Лукманова нашлась. Об этом сообщает группа «Поиск детей — Уфа».
УФА, 4 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. Пропавшая по дороге в Уфу 19-летняя Эльвина Лукманова нашлась. Об этом сообщает группа «Поиск детей — Уфа».
Бдительные уфимцы заметили девушку, похожую на пропавшую Эльвину Лукманову, в торговом центре «Семья». Она сидела за столиком в
«Эльвина нашлась! Папа поехал за ней в Уфу! Спасибо
Напомним, студентка одного из уфимских колледжей, 29 августа уехала в Уфу устраиваться в общежитие. В Аургазинском районе села в полупустую маршрутку, после чего не выходила на связь с родственниками. Родители девушки забили тревогу. Ориентировки были распространены по всему городу, поиском занимались сотрудники полиции и волонтеры.