Капризы природы: в Крым возвращаются дожди с грозами

Источник: РИА "Новости"

Во вторник, 5 сентября, на полуострове будет переменная облачность. Температура воздуха ночью составит +13…+18 градусов, днем — +24…+29. Ветер будет дуть с силой 7−12 м/с.

В Симферополе и на ЮБК ночью осадков не предвидится, а утром и днем ожидаются небольшой дождь и гроза. Ночная температура воздуха в крымской столице составит +15…+17 градусов, дневная — +26…+28. На Южнобережье ночью будет немного теплее (от +19 до +21 градусов), днем — прохладнее (от +24 до +26).

В Севастополе же в этот день осадков не прогнозируется. Столбики термометров ночью покажут +16…+18 градусов, днем — +22…+24. Скорость ветра составит 6−11 м/с.

В среду, 6 сентября, в Крыму местами также ожидаются дожди и грозы. В частности, они пройдет утром и днем в Севастополе. Ночная температура воздуха на полуострове понизится до +9…+14 градусов, дневная — до +21…+26. В Симферополе термометры покажут ночью +12…+14 градусов, днем — +23…+25, в Севастополе — на два-три градуса выше.

По прогнозам синоптиков, дожди возможны в Крыму и в четверг, 7 сентября. Средняя температура воздуха на полуострове в целом не изменится.