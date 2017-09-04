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17:41 (мск), источник: РИА Крым

Капризы природы: в Крым возвращаются дожди с грозами

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости (Крым). Во вторник, среду и четверг в Крыму прогнозируется ухудшение погодных условий: местами пройдут дожди с грозами, а температура воздуха понизится. Об этом сообщает Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Источник: РИА "Новости"

Во вторник, 5 сентября, на полуострове будет переменная облачность. Температура воздуха ночью составит +13…+18 градусов, днем — +24…+29. Ветер будет дуть с силой 7−12 м/с.

В Симферополе и на ЮБК ночью осадков не предвидится, а утром и днем ожидаются небольшой дождь и гроза. Ночная температура воздуха в крымской столице составит +15…+17 градусов, дневная — +26…+28. На Южнобережье ночью будет немного теплее (от +19 до +21 градусов), днем — прохладнее (от +24 до +26).

В Севастополе же в этот день осадков не прогнозируется. Столбики термометров ночью покажут +16…+18 градусов, днем — +22…+24. Скорость ветра составит 6−11 м/с.

В среду, 6 сентября, в Крыму местами также ожидаются дожди и грозы. В частности, они пройдет утром и днем в Севастополе. Ночная температура воздуха на полуострове понизится до +9…+14 градусов, дневная — до +21…+26. В Симферополе термометры покажут ночью +12…+14 градусов, днем — +23…+25, в Севастополе — на два-три градуса выше.

По прогнозам синоптиков, дожди возможны в Крыму и в четверг, 7 сентября. Средняя температура воздуха на полуострове в целом не изменится.

Уже в пятницу, 8 сентября, в регионе ожидается сухая и теплая погода: днем температура воздуха составит +25…+30 градусов.

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