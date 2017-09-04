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20:43 (мск), источник: Tengrinews

Китаянка родила на улице и пошла дальше с покупками

В Китае беременная женщина родила прямо на улице во время похода по магазинам. Очевидцы сняли произошедшее на видео, которое приобрело вирусную популярность, сообщает Shanghaiist.

На кадрах видно, как китаянка хватается за живот на улице — роды начались. Оказавшиеся поблизости люди принесли ей стулья и положили на асфальт картонку.

Судя по видео, женщина успела родить до приезда врачей. Сотрудница подъехавшей скорой помощи помогла спеленать младенца.

В конце ролика женщина шагает по улице с большим пакетом покупок в одной руке и ребенком в другой.

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