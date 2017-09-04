Прогноз погоды на 5 сентября: в четырёх областях объявлено штормовое предупреждение
«Казгидромет» объявил штормовое предупреждение в столице и сразу нескольких областях страны. Синоптики обещают шквальный ветер, грозу и даже град.
«Казгидромет» объявил штормовое предупреждение в столице и сразу нескольких областях страны. Синоптики обещают шквальный ветер, грозу и даже град.
Прогноз погоды на 5 сентября по всей территории Казахстана синоптики опубликовали на сайте РГП «Казгидромет».
Причиной непогоды станет прохождение фронтальных разделов по большей части республики. Штормовое предупреждение объявлено в Астане и Акмолинской области, здесь ожидается сильный ветер, шквал, гроза и град. Сильная гроза со швалистым ветром ожидается в ЮКО. Ветер с дождём и градом будет в Кызылординской и Костанайской областях.
А вот в Алматинской, Жамбылской,
В Астане облачно, осадки, гроза, возможен град. Температура воздуха ночью от 18 до 20 градусов тепла, днём 31−33 тепла.
В Алматы переменная облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью от 18 до 20 градусов тепла. Днём воздух прогреется до 31−33 градуса.
В Акмолинской области облачно, осадки, гроза. Температура воздуха ночью 15−17 градусов тепла. Днём от 28 до 30 градусов тепла.
В Актюбинской области облачно, осадки. Температура воздуха ночью составит 8−13 градусов тепла. Днём воздух прогреется до 20−25 градусов.
В Алматинской области облачно, осадки. Ночью от 17 до 22 градусов, днём от 30 до 35 градусов тепла.
В Атырауской области переменная облачность. Ночная температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. Температурный фон днём составит от 33 до 38 градусов по Цельсию.
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В Жамбылской области синоптики обещают осадки. Температура воздуха составит от 18 до 23 градусов ночью, от 36 до 41 градуса тепла днём.
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В Карагандинской области возможна гроза. Ночью температура воздуха 11−16 градусов тепла, днём ожидается от +27 до +32.
В Костанайской области дожди с грозой. Ночью на территории региона ожидается от +14 до +16 градусов по Цельсию, днём от +23 до +25.
В Кызылординской области осадки, гроза. Температура воздуха ночью составит от +21 до +23, днём от +39 до +41 градус.
В Мангыстауской области переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. Температурный фон днём составит 28−33 градусов по Цельсию.
В Павлодарской области дожди с грозами. Температура воздуха составит от +10 до +15 градусов ночью и от +25 до +30 днём.
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