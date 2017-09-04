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19:30 (мск), источник: Informburo.kz

Прогноз погоды на 5 сентября: в четырёх областях объявлено штормовое предупреждение

«Казгидромет» объявил штормовое предупреждение в столице и сразу нескольких областях страны. Синоптики обещают шквальный ветер, грозу и даже град.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +26° 61% 761 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Informburo.kz

Прогноз погоды на 5 сентября по всей территории Казахстана синоптики опубликовали на сайте РГП «Казгидромет».

Причиной непогоды станет прохождение фронтальных разделов по большей части республики. Штормовое предупреждение объявлено в Астане и Акмолинской области, здесь ожидается сильный ветер, шквал, гроза и град. Сильная гроза со швалистым ветром ожидается в ЮКО. Ветер с дождём и градом будет в Кызылординской и Костанайской областях.

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А вот в Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, местами Карагандинской областях ожидается сильная жара.

В Астане облачно, осадки, гроза, возможен град. Температура воздуха ночью от 18 до 20 градусов тепла, днём 31−33 тепла.

В Алматы переменная облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью от 18 до 20 градусов тепла. Днём воздух прогреется до 31−33 градуса.

В Акмолинской области облачно, осадки, гроза. Температура воздуха ночью 15−17 градусов тепла. Днём от 28 до 30 градусов тепла.

В Актюбинской области облачно, осадки. Температура воздуха ночью составит 8−13 градусов тепла. Днём воздух прогреется до 20−25 градусов.

В Алматинской области облачно, осадки. Ночью от 17 до 22 градусов, днём от 30 до 35 градусов тепла.

В Атырауской области переменная облачность. Ночная температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. Температурный фон днём составит от 33 до 38 градусов по Цельсию.

В Восточно-Казахстанской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит от 7 до 12 градусов ночью и до 30−35 градусов тепла днём.

В Жамбылской области синоптики обещают осадки. Температура воздуха составит от 18 до 23 градусов ночью, от 36 до 41 градуса тепла днём.

В Западно-Казахстанской области переменная облачность. Температура воздуха ночью составит от 11 до 13 градусов тепла, днём от +23 до +25 градусов по Цельсию.

В Карагандинской области возможна гроза. Ночью температура воздуха 11−16 градусов тепла, днём ожидается от +27 до +32.

В Костанайской области дожди с грозой. Ночью на территории региона ожидается от +14 до +16 градусов по Цельсию, днём от +23 до +25.

В Кызылординской области осадки, гроза. Температура воздуха ночью составит от +21 до +23, днём от +39 до +41 градус.

В Мангыстауской области переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. Температурный фон днём составит 28−33 градусов по Цельсию.

В Павлодарской области дожди с грозами. Температура воздуха составит от +10 до +15 градусов ночью и от +25 до +30 днём.

В Северо-Казахстанской области осадки, гроза. Ночью температура воздуха от +8 до +13 градусов, днём от +22 до +27 градусов по Цельсию.

В Южно-Казахстанской области дожди. Температура воздуха ночью 18−23, днём от 34 до 39 градусов тепла.

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