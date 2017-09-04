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20:36 (мск), источник: АиФ Челябинск

Учебкам в Челябинске могут запретить выезд в часы пик

В ГИБДД считают, что таким запретом можно снизить количество пробок.

Учебным машинам в Челябинске возможно запретят выезд на улицы города в часы пик, чтобы уменьшить количество пробок — такую инициативу сейчас обсуждают в городской ГИБДД, сообщает пресс-служба ведомства.

Как пояснил заместитель начальника городской ГИБДД Алексей Горшков, если идею одобрят, последует обращение к главе Челябинска. Напомним, что сейчас, в основном, учебки можно встретить в Ленинском районе — особенно их много на улице Гагарина, хотя встречаются и в центре города.

Общественность идею воспринимает по-разному. Некоторые водители предложение приветствуют. В соцсетях пишут: «От маневров этих учебок в час пик все нервы на пределе!», «Пусть учатся где-нибудь на спокойных улицах — и им проще, и опытным водителям».

Однако далеко не все согласны с запретом. Так инструкторы настаивают, что будущий водитель должен уметь реагировать в любой обстановке — особенно в час пик, а без практики этого не добиться.

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