Учебкам в Челябинске могут запретить выезд в часы пик

Учебным машинам в Челябинске возможно запретят выезд на улицы города в часы пик, чтобы уменьшить количество пробок — такую инициативу сейчас обсуждают в городской ГИБДД, сообщает пресс-служба ведомства.

Как пояснил заместитель начальника городской ГИБДД Алексей Горшков, если идею одобрят, последует обращение к главе Челябинска. Напомним, что сейчас, в основном, учебки можно встретить в Ленинском районе — особенно их много на улице Гагарина, хотя встречаются и в центре города.

Общественность идею воспринимает по-разному. Некоторые водители предложение приветствуют. В соцсетях пишут: «От маневров этих учебок в час пик все нервы на пределе!», «Пусть учатся где-нибудь на спокойных улицах — и им проще, и опытным водителям».