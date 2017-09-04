Учебкам в Челябинске могут запретить выезд в часы пик
В ГИБДД считают, что таким запретом можно снизить количество пробок.
В ГИБДД считают, что таким запретом можно снизить количество пробок.
Учебным машинам в Челябинске возможно запретят выезд на улицы города в часы пик, чтобы уменьшить количество пробок — такую инициативу сейчас обсуждают в городской ГИБДД, сообщает
Как пояснил заместитель начальника городской ГИБДД Алексей Горшков, если идею одобрят, последует обращение к главе Челябинска. Напомним, что сейчас, в основном, учебки можно встретить в Ленинском районе — особенно их много на улице Гагарина, хотя встречаются и в центре города.
Общественность идею воспринимает
Однако далеко не все согласны с запретом. Так инструкторы настаивают, что будущий водитель должен уметь реагировать в любой обстановке — особенно в час пик, а без практики этого не добиться.