Илон Маск Путину: «Гонка ИИ приведет к третьей мировой войне»

Источник: Reuters

На форуме Путин сказал, что искусственный интеллект — это будущее не только России, это будущее всего человечества. ИИ открывает колоссальные возможности и трудно прогнозируемые сегодня угрозы: «И тот, кто станет лидером в этой сфере, будет властелином мира».

Илон Маск выделил эту цитату и написал в твиттере, что из-за искусственного интеллекта может начаться третья мировая война: «Скоро вслед за Китаем и Россией все страны будут хвастаться своей компьютерной мощью. Конкуренция за первенство в области искусственного интеллекта на национальном уровне, скорее всего, станет причиной третьей мировой войны.».

Но в том же выступлении Путина уже содержится ответ на претензию Илона Маска: «Очень бы не хотелось, чтобы эта монополия [на искусственный интеллект] была сосредоточена в чьих-то конкретных руках».