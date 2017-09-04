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18:41 (мск)

Илон Маск Путину: «Гонка ИИ приведет к третьей мировой войне»

На форуме «Проектория» президент России Владимир Путин сказал, что страна, добившаяся лидерства в создании искусственного интеллекта, будет управлять миром. Илон Маск ответил, что это может стать причиной третьей мировой войны.

Источник: Reuters

На форуме Путин сказал, что искусственный интеллект — это будущее не только России, это будущее всего человечества. ИИ открывает колоссальные возможности и трудно прогнозируемые сегодня угрозы: «И тот, кто станет лидером в этой сфере, будет властелином мира».

Илон Маск выделил эту цитату и написал в твиттере, что из-за искусственного интеллекта может начаться третья мировая война: «Скоро вслед за Китаем и Россией все страны будут хвастаться своей компьютерной мощью. Конкуренция за первенство в области искусственного интеллекта на национальном уровне, скорее всего, станет причиной третьей мировой войны.».

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Но в том же выступлении Путина уже содержится ответ на претензию Илона Маска: «Очень бы не хотелось, чтобы эта монополия [на искусственный интеллект] была сосредоточена в чьих-то конкретных руках».

Григорий Матюхин

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