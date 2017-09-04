В Британии выпустили марки со «скрытыми» рисунками в честь «Звездных войн»

Набор, созданный для Royal Mail, состоит из восьми марок. На них изображены и старые, и новые персонажи космической саги, в том числе Чубакка, C-3PO и BB-8.

Некоторые элементы на четырех марках с дроидами можно увидеть только при ультрафиолетовом освещении.