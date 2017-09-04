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22:19 (мск), источник: Газета.Ру

В Британии выпустили марки со «скрытыми» рисунками в честь «Звездных войн»

Британская почта выпустила набор марок со «скрытыми» рисунками в честь выхода фильма «Звездные войны: Последние джедаи», сообщает Sky News.

Набор, созданный для Royal Mail, состоит из восьми марок. На них изображены и старые, и новые персонажи космической саги, в том числе Чубакка, C-3PO и BB-8.

Во время загрузки произошла ошибка.

Некоторые элементы на четырех марках с дроидами можно увидеть только при ультрафиолетовом освещении.

«Последние джедаи» — второй фильм в новой трилогии «Звездных войн». Он выйдет в прокат в декабре 2017 года.

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