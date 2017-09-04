Фестиваль традиционной культуры «O’zbegim» пройдет в Ташкенте
8 сентября 2017 года в современном мегаполисе и, одновременно, старинном городе Ташкент пройдет уникальный фестиваль традиционной культуры «O’zbegim».
8 сентября 2017 года в современном мегаполисе и, одновременно, старинном городе Ташкент пройдет уникальный фестиваль традиционной культуры «O’zbegim».
Цель фестиваля, организованного командой телеканала «Milliy», поддержка и популяризация традиционной культуры Узбекистана, приобщение соотечественников и иностранных гостей к богатому художественному наследию страны.
В программу фестиваля войдет:
Семь тонн узбекского плова
Значимым событием данного мероприятия станет приготовление семи тонн узбекского плова! Для регистрации рекорда приедут представители Guinness World Records. Прямая трансляция процесса приготовления будет организована через социальные сети. Масштабное блюдо будут готовить более 50 именитых поваров.
Для приготовления плова будет использовано рекордное количество продуктов. В частности, мяса говядины — 1500 кг, баранины — 400 кг, жира баранины (курдюк) — 220 кг и, самое главное, 1900 кг риса. В громадный казан положат 2700 кг моркови, 220 кг лука, 440 литров растительного масла, 57 кг соли. Все это заправят 100 кг нута, 190 кг изюма, 5 кг зиры, 2 кг черного перца горошком, 1 кг куркумы, 350 литрами воды.
Приготовленный плов будет раздаваться в дома «Муррават», дома престарелых и инвалидов.
Презентация книги «O’zbegim»
Главным мероприятием фестиваля станет торжественная презентация книги «O’zbegim» в комплексе Hyatt Regency Tashkent с участием высоких гостей, сотрудников дипломатического корпуса, местных и зарубежных СМИ.
В книгу также вошли редкие исторические и современные документы. Издание выпущено лимитированным количеством.
Над проектом «O'zbegim» работали около десяти фотографов, среди которых Равшания, Эрнест Куртвелиев, Ринат Каримов и Андрей Аракельян, имеющие международное признание. В процессе работы сделано более 10000 фотографий. В окончательный вариант книги отобраны 200 лучших снимков. Над созданием фотографий было задействовано около 1500 человек.
Ранее 18 августа в городе Алмалык Ташкентской области по инициативе телеканала «Milliy» прошла репетиция приготовления самого большого плова в Узбекистане. Вес рекордного блюда, зафиксированный экспертами, составил более 6 тонн.
Плов приготовили в казане диаметром 4,2 метров и объемом почти в 8 тысяч литров, специально отлитым для этого события на Алмалыкском
Для приготовления плова использовались 826 кг говядины, 825,5 кг баранины, 195 кг жира баранины, 1650 кг риса, 2400 кг моркови, 185 кг лука и 350 л растительного масла.
Прямая трансляция с фестиваля будет доступна в приложении Milliy TV в App Store и Play Market.