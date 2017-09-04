Фестиваль традиционной культуры «O’zbegim» пройдет в Ташкенте

Цель фестиваля, организованного командой телеканала «Milliy», поддержка и популяризация традиционной культуры Узбекистана, приобщение соотечественников и иностранных гостей к богатому художественному наследию страны.

На фестивале будут представлены лучшие образцы национальной культуры и искусства, а также продемонстрирован туристический потенциал Узбекистана.

В программу фестиваля войдет:

Восточный арт-базар и мастер-классы под открытым небом, на которых лучшие ремесленники страны продемонстрируют свои навыки, а гости смогут наблюдать за реальным процессом создания изделий и приобрести понравившиеся из них. ;

и под открытым небом, на которых лучшие ремесленники страны продемонстрируют свои навыки, а гости смогут наблюдать за реальным процессом создания изделий и приобрести понравившиеся из них. ; Гастрономическая ярмарка, на которой будут готовиться традиционные блюда Хорезмской, Бухарской, Ферганской, Самаркандской и Джизакской областей, и Каракалпакстана. ;

Народные игры и забавы с выступлениями канатоходцев, силачей-полвонов, укротителей огня и других. ;

укротителей огня и других. ; Гала-концерт с участием народных исполнителей и танцевальных ансамблей, а также показ национального платья от ведущих дизайнеров Узбекистана для демонстрации великолепия традиционных тканей, завоевавших самые модные подиумы мира.

Семь тонн узбекского плова

Значимым событием данного мероприятия станет приготовление семи тонн узбекского плова! Для регистрации рекорда приедут представители Guinness World Records. Прямая трансляция процесса приготовления будет организована через социальные сети. Масштабное блюдо будут готовить более 50 именитых поваров.

Над организацией, приготовлением и раздачей плова день и ночь будут работать в общей сложности более 200 специалистов разных профессий.

Для приготовления плова будет использовано рекордное количество продуктов. В частности, мяса говядины — 1500 кг, баранины — 400 кг, жира баранины (курдюк) — 220 кг и, самое главное, 1900 кг риса. В громадный казан положат 2700 кг моркови, 220 кг лука, 440 литров растительного масла, 57 кг соли. Все это заправят 100 кг нута, 190 кг изюма, 5 кг зиры, 2 кг черного перца горошком, 1 кг куркумы, 350 литрами воды.

Приготовленный плов будет раздаваться в дома «Муррават», дома престарелых и инвалидов.

Презентация книги «O’zbegim»

Главным мероприятием фестиваля станет торжественная презентация книги «O’zbegim» в комплексе Hyatt Regency Tashkent с участием высоких гостей, сотрудников дипломатического корпуса, местных и зарубежных СМИ. Книга-альбом «O’zbegim» посвящена благородному и великодушному узбекскому народу с его многовековой историей.

Из книги читатель узнает о расположении Узбекистана, символах национальной государственности, материальных и нематериальных богатствах, прекрасно сохранившихся архитектурных памятниках, об историко-культурном наследии узбекского народа.

В книгу также вошли редкие исторические и современные документы. Издание выпущено лимитированным количеством.

Над проектом «O'zbegim» работали около десяти фотографов, среди которых Равшания, Эрнест Куртвелиев, Ринат Каримов и Андрей Аракельян, имеющие международное признание. В процессе работы сделано более 10000 фотографий. В окончательный вариант книги отобраны 200 лучших снимков. Над созданием фотографий было задействовано около 1500 человек.

В самой масштабной фотокомпозиции запечатлено более 250 человек — это представители разных национальностей в своих традиционных костюмах, которые проживают в Узбекистане.

Ранее 18 августа в городе Алмалык Ташкентской области по инициативе телеканала «Milliy» прошла репетиция приготовления самого большого плова в Узбекистане. Вес рекордного блюда, зафиксированный экспертами, составил более 6 тонн.

Плов приготовили в казане диаметром 4,2 метров и объемом почти в 8 тысяч литров, специально отлитым для этого события на Алмалыкском горно-металлургическом комбинате. Общий вес казана составил 7070 кг, глубина — 1 метр. Учаг, на котором разместили казан, весил почти 3 тонны. Блюдо размешивали шумовками длиной более 2 метров. В тот день готовый плов раздали гостям мероприятия и более чем 22000 жителей Алмалыка.

Для приготовления плова использовались 826 кг говядины, 825,5 кг баранины, 195 кг жира баранины, 1650 кг риса, 2400 кг моркови, 185 кг лука и 350 л растительного масла.