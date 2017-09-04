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20:19 (мск), источник: Zakon.kz

Казахстанский оркестр исполнил на Красной площади тему «Игры престолов»

В Москве проходит военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня».

Источник: Zakon.kz

Президентский оркестр Службы государственной охраны Республики Казахстан сыграл музыкальную тему из сериала «Игра престолов» на Красной площади в Москве, сообщает Zakon.kz.

Видео было опубликовано в социальной сети Instagram.

Композицию казахстанцы исполнили в рамках 10-го военного-музыкального фестиваля «Спасская башня».

Музыканты Президентского оркестра и военнослужащие роты почетного караула Службы государственной охраны РК выступали на мероприятии в качестве почетных гостей.

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