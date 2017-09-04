Казахстанский оркестр исполнил на Красной площади тему «Игры престолов»
В Москве проходит
В Москве проходит
Президентский оркестр Службы государственной охраны Республики Казахстан сыграл музыкальную тему из сериала «Игра престолов» на Красной площади в Москве, сообщает Zakon.kz.
Видео было опубликовано в социальной сети Instagram.
Композицию казахстанцы исполнили в рамках 10-го
Музыканты Президентского оркестра и военнослужащие роты почетного караула Службы государственной охраны РК выступали на мероприятии в качестве почетных гостей.