Родители смогут регистрировать детей в детские сады онлайн

Источник: Noi.md

Чтобы зарегистрировать своих детей, родителям необходимо будет получить доступ к сайту egradinita.md. После заполнения заявки и приложения документов родители получат по электронной почте номер, под которым ребенок был зарегистрирован, и сможет проверить в любое время, если очередь не была изменена.

Кроме того, родители смогут выбрать дошкольное учреждение по месту жительства. Те, кто снимают квартиру, должны будут приложить к онлайн-заявке и документы, которые подтвердят, что они живут в этом районе.