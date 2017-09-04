Родители смогут регистрировать детей в детские сады онлайн

Чтобы зарегистрировать своих детей, родителям необходимо будет получить доступ к сайту egradinita.md. После заполнения заявки и приложения документов родители получат по электронной почте номер, под которым ребенок был зарегистрирован, и сможет проверить в любое время, если очередь не была изменена.
Кроме того, родители смогут выбрать дошкольное учреждение по месту жительства. Те, кто снимают квартиру, должны будут приложить к онлайн-заявке и документы, которые подтвердят, что они живут в этом районе.
Власти надеются, что это повысит уровень прозрачности. В проекте участвуют 130 детских садов, кроме тех, что расположены в пригородах столицы. Стоимость проекта составляет 180 000 лей.