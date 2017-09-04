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21:03 (мск), источник: Noi.md

Родители смогут регистрировать детей в детские сады онлайн

Объявление сделал на оперативном совещании примэрии Кишинева врио начальника Главного управления по вопросам образования, молодежи и спорта Александр Фляш, сообщает Radio Moldova Actualităţi.

Источник: Noi.md

Чтобы зарегистрировать своих детей, родителям необходимо будет получить доступ к сайту egradinita.md. После заполнения заявки и приложения документов родители получат по электронной почте номер, под которым ребенок был зарегистрирован, и сможет проверить в любое время, если очередь не была изменена.

Кроме того, родители смогут выбрать дошкольное учреждение по месту жительства. Те, кто снимают квартиру, должны будут приложить к онлайн-заявке и документы, которые подтвердят, что они живут в этом районе.

Власти надеются, что это повысит уровень прозрачности. В проекте участвуют 130 детских садов, кроме тех, что расположены в пригородах столицы. Стоимость проекта составляет 180 000 лей.

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