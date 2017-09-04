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20:59 (мск), источник: Noi.md

Расходы молдаван превышают доходы

Молдавские граждане тратят больше, чем зарабатывают, среднемесячный доход на одного человека в 2016 году составил чуть больше 2060 леев, а расходы оцениваются в 2116,8 лея, согласно ежегодному статистическому изданию «Аспекты уровня жизни населения в 2016 году», передает МОЛДПРЕС.

Источник: Noi.md

Молдаване делят деньги между продовольственными и текущими расходами. Большая часть денег, согласно статистике, была выделена на питание, содержание дома, одежду и обувь. Около 42,6% бюджета семьи уходит на питание, а на содержание жилья в расчете на одного человека в прошлом году потрачено в среднем около 17,8% своих доходов и около 10,5% — на одежду и обувь.

Согласно статистике, население тратит больше на алкоголь и табак (1,5% расходов), чем на образование (0,7%) и развлечения (1,3% от общего числа).

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Расходы на медицинские услуги составили 6,4%, транспорт — 4,7%, коммуникации — 4,7%, оснащение жилья — 4,0%.

В прошлом году среднемесячные расходы на одного человека в городской местности составили 2544,7 лея в месяц, а в сельской местности — 1789,2 лея на человека.

Основным источником доходов является заработная плата (42,1%), затем — доходы от социальных пособий (22,1%, из которых 18,8% составляют пенсии) и доходы от индивидуальной сельскохозяйственной деятельности (8,3%). Трансферы из-за рубежа — основной источник доходов для 17,1% граждан РМ.

В сельской местности среднемесячные доходы населения составили 1771,3 лея на человека, а в городской местности — 2437,7 лея. Доходы выше среднего уровня — у домохозяйств, возглавляемых работниками неаграрной сферы, и у предпринимателей, соответственно, 25,8% и 52,2%. У пенсионеров, работников аграрного сектора и самозанятых в сельском хозяйстве — доходы ниже среднего уровня.

«Аспекты уровня жизни населения в 2016 году» — ежегодное статистическое издание, содержащее информацию о благосостоянии населения и, в частности, о доходах, расходах, условиях жизни и т. д. Опрос включал 28 городских и 97 сельских населенных пунктов, выбранных для этой цели в случайном порядке.

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