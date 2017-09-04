Расходы молдаван превышают доходы

Молдаване делят деньги между продовольственными и текущими расходами. Большая часть денег, согласно статистике, была выделена на питание, содержание дома, одежду и обувь. Около 42,6% бюджета семьи уходит на питание, а на содержание жилья в расчете на одного человека в прошлом году потрачено в среднем около 17,8% своих доходов и около 10,5% — на одежду и обувь.
Согласно статистике, население тратит больше на алкоголь и табак (1,5% расходов), чем на образование (0,7%) и развлечения (1,3% от общего числа).
Расходы на медицинские услуги составили 6,4%, транспорт — 4,7%, коммуникации — 4,7%, оснащение жилья — 4,0%.
В прошлом году среднемесячные расходы на одного человека в городской местности составили 2544,7 лея в месяц, а в сельской местности — 1789,2 лея на человека.
Основным источником доходов является заработная плата (42,1%), затем — доходы от социальных пособий (22,1%, из которых 18,8% составляют пенсии) и доходы от индивидуальной сельскохозяйственной деятельности (8,3%). Трансферы из-за рубежа — основной источник доходов для 17,1% граждан РМ.
В сельской местности среднемесячные доходы населения составили 1771,3 лея на человека, а в городской местности — 2437,7 лея. Доходы выше среднего уровня — у домохозяйств, возглавляемых работниками неаграрной сферы, и у предпринимателей, соответственно, 25,8% и 52,2%. У пенсионеров, работников аграрного сектора и самозанятых в сельском хозяйстве — доходы ниже среднего уровня.
«Аспекты уровня жизни населения в 2016 году» — ежегодное статистическое издание, содержащее информацию о благосостоянии населения и, в частности, о доходах, расходах, условиях жизни и т. д. Опрос включал 28 городских и 97 сельских населенных пунктов, выбранных для этой цели в случайном порядке.