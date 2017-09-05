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11:10 (мск), источник: ТАСС

Негативные эмоции могут делать людей счастливыми

Исследование впервые связало счастье с возможностью выражать искренние чувства.

Негативные эмоции могут делать людей счастливыми. К таким выводам пришли исследователи из Американской психологической ассоциации (American Psychological Association). Об этом сообщает The Independent.

Специалисты установили, что люди, которые чаще испытывают и выражают сильные эмоции — при этом не важно, положительные или отрицательные — больше удовлетворены жизнью и меньше подвержены депрессии.

Исследователи изучили поведение студентов из 2324 университетов из восьми стран. Каждому участнику задавался ряд вопросов, в частности, какие эмоции человек хотел бы испытывать? Какие эмоции он ощущает в момент опроса? Насколько он доволен своей жизнью и возникают ли у него депрессивные состояния? Специалисты делали акцент на эмоциях, которые придают человеку уверенность и мотивируют на действие — ненависть, враждебность и презрение.

Результаты опросов показали, что в целом люди склонны желать приятных эмоций. Однако 11% респондентов хотели бы меньше испытывать чувства любви и сочувствия, 10% — больше злиться и ненавидеть.

«Быть счастливым значит не просто радоваться и избегать боли», — отметила руководитель исследования, профессор Еврейского университета в Иерусалиме (Hebrew University of Jerusalem) Майя Тамир. Как считает специалист, быть счастливым — значит получать ценный опыт, в том числе испытывать искренние эмоции.

«Представители западной культуры, особенно жители США, считают, что необходимо всегда чувствовать себя хорошо. При этом если они чувствуют себя хорошо большую часть времени, их не покидает мысль, что они могли бы чувствовать себя еще лучше. Такое мышление может сделать людей несчастными», — сказала Тамир. Авторы планируют продолжить работу и понять, как влияют на людей чувства вины, стыда или страха.

Согласно докладу организации объединенных наций (ООН) World Happiness Report 2017 года, счастливыми людей как граждан делают, главным образом, соцподдержка и стабильный доход. Специалисты ООН ежегодно рассчитывают индексы счастья для 155 стран мира, анализируя показатели ВВП на душу населения, уровня социальной поддержки со стороны государства, продолжительности жизни граждан, возможности свободно выбирать, чем заниматься в жизни, щедрости и отношения к коррупции. В 2017 году наиболее счастливыми странами признали Швейцарию, Финляндию, Нидерланды, Канаду, Новую Зеландию, Австралию и Швецию.

Россия в рейтинге «счастливых стран» заняла 49-е место, обогнав Японию, Литву, Украину, Южную Корею. Замыкают список Сирия, Танзания, Бурунди и Центральноафриканская Республика. Как объясняют аналитики, счастье среднестатического жителя Африки зависит от доступности инфраструктуры и общественных благ. Лишь две трети граждан 35 африканских государств пользуются электричеством, водопроводом и канализацией.

«Измерение уровня счастья населения и достижение благополучия должны быть включены в повестку дня каждой нации, которая начинает идти к целям устойчивого развития», — заявил руководитель Института Земли при Колумбийском университете Джеффри Захс.

Материал предоставлен проектом «+1».

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