Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Захарова рассказала о позоре Эстонии
СМИ рассказали о приемном отце погибшей от СПИДа девочки
Обвиняемая в гибели «пьяного мальчика» сделала заявление в суде
Ученые обнаружили витамин, который может привести к развитию рака
Президент Литвы: при встрече с Путиным получила список требований
Гидрометцентр сообщил о завершении первой волны бабьего летаВо вторник температура в Москве понизится, усилится ветер и начнутся дожди
Почему Украина сейчас решила прокопать канал вокруг Крыма-эксперт
СМИ: Госдеп США боится ответных мер со стороны РФ
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
Климова показала экс-мужей на линейке с детьми - СМИ
СМИ: Пугачева уволила Гребенщикова из своей студии
«Вы перешли все возможные черты»: глава СБУ обратился к главе ФСБ
Кадыров назвал условие отказа поддерживать Россию
СМИ: Александр Цекало публично попросил прощения у жены
Гребенщиков уволен Пугачевой из-за грубости - СМИ
Обвиняемая в гибели «пьяного мальчика» сделала заявление в суде
10 государств, не признанных ни одной страной
Фоторепортажи
12В пустыне Блэк-Рок завершился фестиваль Burning Man
9Празднование Курбан-байрама
09:55 (мск), источник: Вести - Воронеж

Карантин по АЧС под Воронежем ввели до декабря

Эпизоотический очаг обнаружили в Хохольском районе в конце августа.

Источник: Вести - Воронеж

В Хохольском районе Воронежской области объявили карантин из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС). Ограничения начало действовать 31 августа. Карантин продлится до 25 декабря 2017 года, следует из указа губернатора Алексея Гордеева, опубликованного на сайте облправительства. Ограничительные мероприятия действуют во всём районе, кроме федеральной трассы Р-298 «Курск-Воронеж-автомобильная дорога Р-22 «Каспий», говорится в указе.

Эпизоотическим очагом определили индивидуальное подворье в переулке Сосновый в селе Хохол. Из-за вспышки АЧС там уничтожили 300 голов свиней. Эксперты установили две угрожаемые зоны: первую — в радиусе не менее 5 км от границ очага, в пределах административных границ села Хохол и рабочего посёлка Хохольский, вторую — в пределах административных границ всего района. Меры приняли для ликвидации очага африканской чумы в Хохольском районе и предотвращения распространения возбудителя болезни.

Установленный карантин запрещает вывозить или закупать свиней, проводить сельскохозяйственные ярмарки, выставки, продавать, пересылать свиноводческую продукцию почтой. Животноводам также следует соблюдать меры безопасности: содержать свиней в одном помещении без выгула, не давать корма без предварительной термообработки, не покупать свиней без документов.

Если вы заметили какие-то признаки заболевания или у вас начали гибнуть животные — важно сразу сообщать об этом государственную ветслужбу.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Известный журналист представил доказательства того, что Мишель Обама транссексуал
Оштрафованы организаторы гонки, в которой разбился известный ведущий
Путин напомнил о праве сократить дипмиссию США
Сбербанк назвал сроки начала оформления паспортов гражданам
СМИ узнали о подготовке северокорейской ракеты к запуску
Меньше трети россиян поддержали продолжение операции РФ в Сирии
СМИ: Минздрав планирует стандартизировать работу врачей
Айдингер опубликовал письмо Серебренникова по просьбе пранкеров
Здание Росреестра затопило ливнем в Уфе
Спорт
Кто поедет в Россию? Сегодня почти во всех конфедерациях состоятся ключевые матчи отборочного турнира ЧМ-2018. Выделяем главные противостояния
Авто
ГАЗ показал внедорожники, о которых мечтают джиперы В Нижнем Новгороде всерьёз задумались над созданием широкой линейки экстремальных внедорожников, а также продолжают дорабатывать полноприводный «Соболь»
Hi-Tech
Фото: «Крымский мост» из космоса. Как снимают на МКС Российский космонавт разместил в своем твиттере фотографии Севастополя и Керченского пролива, сделанные с борта МКС
Кино
Юлия Меньшова извинилась за «нервный» выпуск «Сегодня вечером» Новый выпуск популярного субботнего шоу «Первого канала» впервые прошел без участия Андрея Малахова
Недвижимость
В России ужесточат санкции за долги за свет
Тарифы на капремонт в Петербурге в 2018 году останутся прежними
Отделка как элемент декора: 11 идей для вашего дома
В России изменилась тройка лидеров рынка ипотеки
Леди
В моду вошел стробинг для волос (фото) Почему стробинг уже сейчас можно объявить самым перспективным осенним трендом в окрашивании волос, расскажем в нашей статье. И заодно покажем, как все это выглядит.
Дети
Сын Боярской и Матвеева очаровал публику Пятилетний Андрей впервые вышел в свет.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь