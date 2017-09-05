Карантин по АЧС под Воронежем ввели до декабря

Источник: Вести - Воронеж

В Хохольском районе Воронежской области объявили карантин из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС). Ограничения начало действовать 31 августа. Карантин продлится до 25 декабря 2017 года, следует из указа губернатора Алексея Гордеева, опубликованного на сайте облправительства. Ограничительные мероприятия действуют во всём районе, кроме федеральной трассы Р-298 «Курск-Воронеж-автомобильная дорога Р-22 «Каспий», говорится в указе.

Эпизоотическим очагом определили индивидуальное подворье в переулке Сосновый в селе Хохол. Из-за вспышки АЧС там уничтожили 300 голов свиней. Эксперты установили две угрожаемые зоны: первую — в радиусе не менее 5 км от границ очага, в пределах административных границ села Хохол и рабочего посёлка Хохольский, вторую — в пределах административных границ всего района. Меры приняли для ликвидации очага африканской чумы в Хохольском районе и предотвращения распространения возбудителя болезни.

Установленный карантин запрещает вывозить или закупать свиней, проводить сельскохозяйственные ярмарки, выставки, продавать, пересылать свиноводческую продукцию почтой. Животноводам также следует соблюдать меры безопасности: содержать свиней в одном помещении без выгула, не давать корма без предварительной термообработки, не покупать свиней без документов.