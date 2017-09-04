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20:31 (мск), источник: Комсомольская правда

За два часа на Уфу обрушились две месячные нормы осадков

Коммунальные службы работают в усиленном режиме.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +27° 42% 761 мм рт. ст. 5 м/с

Всего пары часов проливного дождя хватило, чтобы башкирская столица ушла под воду. Сегодня, 4 сентября, по данным администрации города, в Уфе выпало 115 мм осадков, при том, что сентябрьской нормой считается 53 мм. Если проще — две месячные нормы осадков за каких-то два часа.

— В таких условиях коммунальные службы города работают в усиленном режиме, — заверили в мэрии. — Проводятся работы по очистке ливневых канализаций по ул. Комсомольской, 50 лет СССР, Жукова, Бикбая, Армавирской, проспектам Салавата Юлаева, Октября и другим.

Увы, дороги и тротуары не просто затопило: месте с водой вынесло мусор, камни и ветки. Прибираться в столице коммунальщики будут в круглосуточном режиме.

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