За два часа на Уфу обрушились две месячные нормы осадков

Всего пары часов проливного дождя хватило, чтобы башкирская столица ушла под воду. Сегодня, 4 сентября, по данным администрации города, в Уфе выпало 115 мм осадков, при том, что сентябрьской нормой считается 53 мм. Если проще — две месячные нормы осадков за каких-то два часа.

— В таких условиях коммунальные службы города работают в усиленном режиме, — заверили в мэрии. — Проводятся работы по очистке ливневых канализаций по ул. Комсомольской, 50 лет СССР, Жукова, Бикбая, Армавирской, проспектам Салавата Юлаева, Октября и другим.