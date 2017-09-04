Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Титановая месть: РФ планирует удар по промышленности США - Салин
Кадыров заявил, что готов идти против РФ из-за резни в Мьянме
Дочь актера Басилашвили обнародовала его письмо к Серебренникову
«Вы перешли все возможные черты»: глава СБУ обратился к главе ФСБ
В Грозном тысячи людей вышли на митинг после заявления Кадырова
Криптовалюту «гонят с кухни» Чем опасен майнинг по-домашнему?
США пророчат дефолт: сокрушитель доллара уже идет по миру - СМИ
СМИ: почему США отказались отвоевать Крым Украине
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
Гребенщиков уволен Пугачевой из-за грубости и хамства - СМИ
СМИ: Располневшая Собчак подверглась критике Сети
В моду вошел цвет под названием «ром и масло» (фото)
Как сейчас живет Гуф и с кем встречается
Эксперт: слова Юнкера о РФ – "отрезвляющий душ" для Европы
Виктория Бекхэм показала грудь без имплантов - СМИ
Путина удивил отказ фермерши, не давшей ему попить молока
Сотни мусульман вышли на акцию протеста в Москве
Фоторепортажи
9Празднование Курбан-байрама
14День знаний в российских школах
20:24 (мск), источник: РИА Новости

Сын Хрущева рассказал, почему его отец в 1954 году отдал Крым Украине

КИЕВ, 4 сен — РИА Новости. Сын Никиты Хрущева Сергей, являющийся профессором университета Брауна в США, рассказал, почему его отец в 1954 году отдал Крым Украине, выразив мнение, что за этим не было никакой политики.

«Отец отдал Украине Крым, потому что если вы посмотрите на карту, то Крым пристегнут к Украине, и когда там стали заниматься экономикой и, самое главное, строить тот канал, который сейчас, к сожалению, закопали, то Госплан сказал, что лучше, если будет строиться под одним юридическим лицом, и передали Украине, так же, как передавали многие регионы», — цитирует Хрущева сайт телеканала «112 Украина».

Видео
Операция по установке арки Крымского моста успешно завершена

По его словам, «никакой политики не было, никакой, как любят говорить в России, попытки ублажить украинскую бюрократию, даже подарка моей маме, которая родилась на западной Украине». «Это было решение структурное и правильное. Крым начал возрождаться, сажали много винограда», — добавил Хрущев.

Крымская область находилась в составе РСФСР до 19 февраля 1954 года, когда Президиум Верховного совета СССР издал указ о передаче области в состав Украинской ССР. Инициатором указа считается советский лидер Никита Хрущев, долгое время работавший на Украине. После распада СССР Крым остался в составе Украины.

Крым вновь стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

 Польша и Турция в ближайшие годы могут быть раздавлены. Мнение
Дым из трубы русского консульства в США пахнет войной. Мнение
Макларен снял обвинения в господдержке допинга в России
США закупят рекордную партию российских ракетных двигателей
В РФ видят беспрецедентную угрозу войны на Корейском полуострове
Во время летнего отдыха в России погибли более 200 детей
Конструктор советских авианосцев эмигрировал в Китай
Обвиняемая в гибели «пьяного» мальчика частично признала вину
Спорт
Решение по Пхенчхану откладывается Вопрос об участии сборной России в Играх-2018 еще долго будет находиться в подвешенном состоянии
Авто
ГАЗ показал внедорожники, о которых мечтают джиперы В Нижнем Новгороде всерьёз задумались над созданием широкой линейки экстремальных внедорожников, а также продолжают дорабатывать полноприводный «Соболь»
Hi-Tech
Фото: «Крымский мост» из космоса. Как снимают на МКС Российский космонавт разместил в своем твиттере фотографии Севастополя и Керченского пролива, сделанные с борта МКС
Кино
Юлия Меньшова извинилась за «нервный» выпуск «Сегодня вечером» Новый выпуск популярного субботнего шоу «Первого канала» впервые прошел без участия Андрея Малахова
Недвижимость
Тарифы на капремонт в Петербурге в 2018 году останутся прежними
В Петербурге снесут незаконные надстройки на домах
Отделка как элемент декора: 11 идей для вашего дома
Обманутых дольщиков освободят от налога
Леди
В моду вошел стробинг для волос (фото) Почему стробинг уже сейчас можно объявить самым перспективным осенним трендом в окрашивании волос, расскажем в нашей статье. И заодно покажем, как все это выглядит.
Дети
Сын Боярской и Матвеева очаровал публику Пятилетний Андрей впервые вышел в свет.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь