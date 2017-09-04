Сын Хрущева рассказал, почему его отец в 1954 году отдал Крым Украине

«Отец отдал Украине Крым, потому что если вы посмотрите на карту, то Крым пристегнут к Украине, и когда там стали заниматься экономикой и, самое главное, строить тот канал, который сейчас, к сожалению, закопали, то Госплан сказал, что лучше, если будет строиться под одним юридическим лицом, и передали Украине, так же, как передавали многие регионы», — цитирует Хрущева сайт телеканала «112 Украина».

Видео Операция по установке арки Крымского моста успешно завершена

По его словам, «никакой политики не было, никакой, как любят говорить в России, попытки ублажить украинскую бюрократию, даже подарка моей маме, которая родилась на западной Украине». «Это было решение структурное и правильное. Крым начал возрождаться, сажали много винограда», — добавил Хрущев.

Крымская область находилась в составе РСФСР до 19 февраля 1954 года, когда Президиум Верховного совета СССР издал указ о передаче области в состав Украинской ССР. Инициатором указа считается советский лидер Никита Хрущев, долгое время работавший на Украине. После распада СССР Крым остался в составе Украины.

Крым вновь стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.