Российский робот стал первым в мире «марафонцем»

На беговую дистанцию такой «спортсмен» вышел первым в мире — подобного в истории беговых событий еще не было.

Promobot пробежал вместе с другими участниками марафона три километра.

Как уточнили разработчики, во время прохождения дистанции им удалось протестировать систему автономного передвижения на открытой местности, а также систему ориентирования в группе людей. Для этого условия марафона проходили идеально.

«Заявку от робота приняли сразу. Главным и единственным требованием организаторов было соответствие робота всем требованиям безопасности участия в марафоне», — отметили в компании.

Promobot — это автономный сервисный робот, который может использоваться в разных сферах. В Перми уже есть роботы-промоутеры, администраторы, экскурсоводы.

Promobot создан для работы в местах, где находится большое количество людей. Его задача — помощь с навигацией, общение, трансляция промо-материалов и так далее. Робот запоминает каждого, с кем он общался.

К марафону Promobot готовили заранее. Первые тренировки завершились неудачно из-за некорректно сработавшего датчика. Произошел сбой в ориентации, робот столкнулся с техническим оборудованием и упал.

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