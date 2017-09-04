Российский робот стал первым в мире «марафонцем»
В Пермском международном марафоне принял участие робот.
В Пермском международном марафоне принял участие робот.
На беговую дистанцию такой «спортсмен» вышел первым в мире — подобного в истории беговых событий еще не было.
Promobot пробежал вместе с другими участниками марафона три километра.
Как уточнили разработчики, во время прохождения дистанции им удалось протестировать систему автономного передвижения на открытой местности, а также систему ориентирования в группе людей. Для этого условия марафона проходили идеально.
«Заявку от робота приняли сразу. Главным и единственным требованием организаторов было соответствие робота всем требованиям безопасности участия в марафоне», — отметили в компании.
Promobot — это автономный сервисный робот, который может использоваться в разных сферах. В Перми уже есть
Promobot создан для работы в местах, где находится большое количество людей. Его задача — помощь с навигацией, общение, трансляция
К марафону Promobot готовили заранее. Первые тренировки завершились неудачно
Однако на марафоне все сложилось удачно. Promobot двигался с небольшой скоростью, рядом с ним бежал специалист