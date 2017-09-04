Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Титановая месть: РФ планирует удар по промышленности США - Салин
Кадыров заявил, что готов идти против РФ из-за резни в Мьянме
Дочь актера Басилашвили обнародовала его письмо к Серебренникову
Ученые обнаружили витамин, который может привести к развитию рака
В Грозном тысячи людей вышли на митинг после заявления Кадырова
«Афганский капкан» Что скрывают США под новой военной стратегией?
СМИ: Госдеп США опасается ответных мер со стороны России
Коган умер после визита в коммерческую клинику
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
Гребенщиков уволен Пугачевой из-за грубости и хамства - СМИ
СМИ: Располневшая Собчак подверглась критике Сети
«Вы перешли все возможные черты»: глава СБУ обратился к главе ФСБ
Кадыров назвал условие отказа поддерживать Россию
Эксперт: слова Юнкера о РФ – "отрезвляющий душ" для Европы
Виктория Бекхэм показала грудь без имплантов - СМИ
Путина удивил отказ фермерши, не давшей ему попить молока
Сотни мусульман вышли на акцию протеста в Москве
Фоторепортажи
10Акупунктура для собак и кошек
10В Саудовской Аравии начался Хадж
20:30 (мск), источник: "Российская газета"

Российский робот стал первым в мире «марафонцем»

В Пермском международном марафоне принял участие робот.

На беговую дистанцию такой «спортсмен» вышел первым в мире — подобного в истории беговых событий еще не было.

Promobot пробежал вместе с другими участниками марафона три километра.

Как уточнили разработчики, во время прохождения дистанции им удалось протестировать систему автономного передвижения на открытой местности, а также систему ориентирования в группе людей. Для этого условия марафона проходили идеально.

«Заявку от робота приняли сразу. Главным и единственным требованием организаторов было соответствие робота всем требованиям безопасности участия в марафоне», — отметили в компании.

Promobot — это автономный сервисный робот, который может использоваться в разных сферах. В Перми уже есть роботы-промоутеры, администраторы, экскурсоводы.

Promobot создан для работы в местах, где находится большое количество людей. Его задача — помощь с навигацией, общение, трансляция промо-материалов и так далее. Робот запоминает каждого, с кем он общался.

К марафону Promobot готовили заранее. Первые тренировки завершились неудачно из-за некорректно сработавшего датчика. Произошел сбой в ориентации, робот столкнулся с техническим оборудованием и упал.

Во время загрузки произошла ошибка.

Однако на марафоне все сложилось удачно. Promobot двигался с небольшой скоростью, рядом с ним бежал специалист компании-разработчика, который контролировал процесс.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В России открылась Болгарская исламская академия
Макларен снял обвинения в господдержке допинга в России
США закупят рекордную партию российских ракетных двигателей
В РФ видят беспрецедентную угрозу войны на Корейском полуострове
Во время летнего отдыха в России погибли более 200 детей
Сын Хрущева рассказал, почему его отец отдал Крым Украине
Конструктор советских авианосцев эмигрировал в Китай
Обвиняемая в гибели «пьяного» мальчика частично признала вину
Спорт
Решение по Пхенчхану откладывается Вопрос об участии сборной России в Играх-2018 еще долго будет находиться в подвешенном состоянии
Авто
ГАЗ показал внедорожники, о которых мечтают джиперы В Нижнем Новгороде всерьёз задумались над созданием широкой линейки экстремальных внедорожников, а также продолжают дорабатывать полноприводный «Соболь»
Hi-Tech
Фото: «Крымский мост» из космоса. Как снимают на МКС Российский космонавт разместил в своем твиттере фотографии Севастополя и Керченского пролива, сделанные с борта МКС
Кино
Юлия Меньшова извинилась за «нервный» выпуск «Сегодня вечером» Новый выпуск популярного субботнего шоу «Первого канала» впервые прошел без участия Андрея Малахова
Недвижимость
В Москве будут судить банду незаконных скупщиков чердаков
В России ужесточили правила противопожарной безопасности
В России изменилась тройка лидеров рынка ипотеки
Дизайн светлой «трешки» с панорамными окнами в Сочи
Леди
В моду вошел стробинг для волос (фото) Почему стробинг уже сейчас можно объявить самым перспективным осенним трендом в окрашивании волос, расскажем в нашей статье. И заодно покажем, как все это выглядит.
Дети
Сын Боярской и Матвеева очаровал публику Пятилетний Андрей впервые вышел в свет.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь