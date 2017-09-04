Вторник без света: часть Молдовы останется без электричества

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 4 сен — Sputnik. Компания Red Union Fenosa уведомила о плановых отключениях электроэнергии по всей стране во вторник, 5 сентября. Больше всего не повезло жителям Кишинева и его пригородов.

Таким образом, без электроэнергии останутся:

Кишинев, сектор Ботаника:

улицы Александру Негру Водэ, 66/4; Данубиус, 35−60, 45−57; Сармизегетуза 75, 77, 77А, 87; Тирас, 1−47, 2−66 — с 09.30 до 18.00.

Кишинев, сектор Ботаника, г. Сынджера:

улица 31 Августа, 151 — частично с 09.30 до 13.00.

Кишинев, сектор Ботаника, коммуна Бачой:

улицы Аэропорт, Андрей Дога, Энтузиастов, Индепенденцей, Ион Некулче, Измаил, Юрия Гагарина, М. Еминеску, Н. Титулеску, Оана, Ренаштерий, Св. Николая, Штефана чел Маре, Унирий, В. Лупу — частично с 13.00 до 18.00.

Кишинев, сектор Буюканы:

Балканское шоссе, 11; улицы Басарабилор, 1−25, 2−26; Кодрилор, 10; Ион Буздуган, 20, 22, 24; Машатинилор, 9, 11, 13, 27, 29 — с 09.40 до 17.00;.

улицы Алба Юлия, 16−184; А. Ксенипол, 21−31, 22; В. Коробан, 34−64, 39−45, 47/1, 47/2, 51; В. Харя, 22, И. Калимаки, 1−15, 2−28; Онисифор Гибу, 3, 4, 5; Сучава, 139, 155−167, 156−166; Сучевица, 20, 21, 22/1, 22/2, 22/3 — с 09.30 до 17.00;.

улицы Барьера Скулень, 38; переулок Барьера Скулень, 7, 20−48, 23; Басарабилор, 37; Кэлэрашь, 78; Милано, 5−19, 58−68; Торино, 1−29, 2−13 — с 09.10 до 19.00.

Кишинев, сектор Буюканы, г. Дурлешты:

улицы Кимиштилор, Хиртоапе, Хотинулуй, Рошиорь, 2-ой переулок Св. Георгия, переулок Св. Георгия, Тимишоара, Т. Владимиреску, 27 августа — частично с 09.10 до 19.00.

Кишинев, сектор Буюканы, коммуна Гидигич:

улицы Виилор, Валя Кынепий, Циглэу, Поноарелор, А. Донич, П. Булгару, М. Фрунзе, Виилор — частично с 09.00 до 19.00.

Кишинев, сектор Центр:

Хынчештское шоссе, 40, 40А, 40V, 42; Валя Дическу, 91−105 — с 09.30 до 17.00;.

улицы Митрополит Б. Бодони, 29, 31, 31/1, 33; Букурешть, 72- с 14.00 до 18.00;.

улицы Лэлушняну, 1−11, 2−24; А. Щусева, 108, 141, 143, 149; бул. Штефана чел Маре, 151, 159, 163 — с 09.20 до 19.00.

Кишинев, секторы Чеканы, коммуна Бубуечь:

улицы Фрунзе, Ливезелор, Миорица, С. Лазо, Т. Бубуйог — частично с 09.00 до 17.30.

Кишинев, сектор Рышкановка:

улица Студенцилор, 1/6, 3/2, 3/10, 5/2, 7/1, 7/2, 7/8, 7/9, 7/10, 7/11 — с 09.00 до 18.00;.

улицы В. Бадиу, 17В; Пошта Веке, 17 — с 09.00 до 19.00.

Кишинев, сектор Рышкановка, с. Гояны:

Улицы Вэилор, Пэчий, Икел, Гоян, Кишинэу — частично с 09.30 до 18.00.

В течение дня отключения также планируются в Новых Аненах, Кагуле, Кантемире, Комрате, Калараше, Каушанах, Чадыр-Лунге, Чимишлии, Криулянах, Хынчештах, Яловенах, Леова, Ниспоренах, Оргееве, Страшенах, Штефан Водэ, Тараклии и Вулкэнештах.