Кто такие рохинджа и что происходит с мусульманами в Мьянме?

Источник: AP 2017

В понедельник в столице Чечни прошел массовый митинг в поддержку проживающих в штате Ракхайн в Мьянме (Бирме) мусульман-рохинджа, на который демонстранты вышли с плакатами, требующими остановить «геноцид мусульман в Мьянме».

Накануне в Москве около тысячи мусульман собрались на несанкционированный митинг у посольства Мьянмы в Москве с призывом к российским властям отреагировать на ситуацию в Мьянме.

Мы попытались ответить на ряд вопросов по поводу того, кто такие мусульмане-рохинджа, почему их притесняют и каковы истоки конфликта в Мьянме.

Что происходит с рохинджа в Мьянме?

У этой преимущественно буддийской страны, в течение многих десятилетий управлявшейся военной диктатурой, имеется долгая история взаимного недоверия и трений между различными проживающими в ней этническими и религиозными сообществами, на что власти предпочитали закрывать глаза или пользоваться распрями в своих интересах.

В штате Ракхайн на западе страны помимо коренного буддийского населения, проживают также мусульмане народности рохинджа, которые изначально пришли из исторического региона Бенгалия, ныне — территория Бангладеш.

Однако власти Мьянмы называют мусульман-рохинджа нелегалами и отказывают в предоставлении им гражданства.

За неделю на западе Мьянмы убиты не менее 400 мусульман | Источник: AP 2017

В штате Ракхайн проживают около 1 миллиона мусульман-рохинджа. В приграничных с Бангладеш городах, где вспыхивали недавние волнения, большинство населения составляют мусульмане.

Во время вспышки межрелигиозного насилия в 2012 году между буддийским населением штата и, как полагают, мусульманами-рохинджа более 100 тыс мусульман оказались без крова над головой, и десятки тысяч мусульман-рохинджа до сих пор находятся во временных лагерях, откуда им не разрешают выезжать.

Причиной вспыхнувшего с новой силой конфликата стало изнасилование и убийство молодой девушки из буддийской семьи.

Десятки тысяч мусульман-рохинджа, бежавших из Мьянмы в течение многих лет, проживают в Бангладеш без документов.

Находящиеся за рубежом правозащитные группы, объединяющие мусульман-рохинджа, утверждают, что они являются жертвами насилия, однако проживающие в Ракхайне буддисты утверждают обратное.

Источник: AP 2017

Когда началось нынешнее обострение?

Обострение ситуации в Мьянме началось после того, как 25 августа 2017 года боевики из «Армии спасения рохинджа Аракана» (АРСА) провели скоординированное нападение на более чем 30 полицейских постов и на базу мьянманской армии, убив не менее 12 сотрудников сил безопасности. Кроме того, боевиков обвиняют в убийстве 14 мирных жителей.

Руководство Мьянмы утверждает, что исламистская повстанческая группировка АРСА связана с международными террористическими организациями, получая от них финансовую и иную помощь. Сами члены АРСА отрицают какую бы то ни было связь с терроризмом.

После этого войска приступили к антитеррористической операции.

Военные Мьянмы сообщили, что в ходе столкновений правительственных сил и боевиков-рохинджа из провинции Ракхайн были убиты около 400 человек и почти все они — боевики.

Доступ журналистов в эту провинцию крайне ограничен, поэтому трудно подтвердить или опровергнуть конкретные цифры.

Правозащитная организация «Хьюман Райтс Уотч», опираясь на спутниковые фотографии, заявляет, что волнения охватили по меньшей мере 10 районов, а журналисты на местах сообщают о горящих деревнях на границе с Бангладеш.

Власти утверждают, что пожары — дело рук боевиков-исламистов, целенаправленно поджигающих мусульманские деревни, однако бегущие в Бангладеш мусульмане-рохинджа заявляют, что пожары были вызваны дйствиями мьянманских военных, а толпы разгневанных буддистов громят жилье мусульман.

Источник: AP 2017

Что такое АРСА?

«Армия спасения рохинджа Аракана» (другое название — «Аракан аль-Якин» или «движение веры») впервые заявила о себе в октябре 2016 года, когда ее боевики совершили схожее нападение на полицейские участки, убив девятерых сотрудников.

Группировка утверждает, что ее цель — защита этнического меньшинства рохинджа от репрессий со стороны мьянманских властей.

Власти Мьянмы утверждают, что это террористическая группировка, чьи лидеры получили подготовку в тренировочных лагерях за границей.

Как заявлял руководитель следственной группы, допрашивавшей арестованных боевиков, цель АРСА — «построение демократического исламского государства для народа рохинджа».

По данным «Международной антикризисной группы», ее лидером является Ата Улла, представитель народности рохинджа, родившийся в Пакистане, но выросший в Саудовской Аравии, где получил религиозное образование в Мекке, и до сих пор поддерживающий тесные связи с этой страной.

Однако представитель «Армии спасения рохинджа Аракана» в интервью изданию Asia Times заявил, что у нее нет связей с джихадистскими группировками и что ее членами являются молодые мужчины народности рохинджа, огорченные тем, как стала развиваться ситуация после столкновений 2012 года.

Между тем Международная антикризисная группа указывает в своем отчете о ситуации в штате Ракхайн от 15 декабря 2016 года, что «появление этой хорошо организованной, и, по-видимому, хорошо финансируемой группировки полностью меняет ситуацию в том, что касается попыток властей Мьянмы справиться со сложными проблемами штата Ракхайн, которые включают в себя давнюю дискриминацию против мусульманского населения, отказ в правах и гражданстве.».

По сведениям властей Мьянмы, ссылающихся на информацию от местных жителей, еще за несколько месяцев до вспышки насилия посланники АРСА начали рекрутировать сотни молодых мужчин из мусульманских деревень, которые затем проходили подготовку в Бангладеш.

Источник: AP 2017

Какова ситуация на границе с Бангладеш?

Число мусульман-рохинджа, пытающихся бежать в Бангладеш, с 25 августа неуклонно растет и к началу сентября превратилось в непрерывный людской поток.

По данным ООН, за последние 10 дней 87 000 мусульман рохинджа бежали из своих подожженных деревень — это больше, чем за весь прошлый год.

Большинство из них — женщины, дети и старики; многие прибывают с травмами и ранами, полученными во время противостояния.

По данным ООН, с конца августа поток беженцев удвоился | Источник: AP 2017

Также поступало много сообщений о том, что людям не давали пересечь границу, несмотря на призыв ООН к властям Бангладеш позволить беженцам это сделать.

В настоящий момент переход разрешен, однако около 20 тысяч мусульман-рохинджа, как полагают, застряли без переправы на реке Наф, по которой проходит граница между двумя странами.

Гуманитарные организации передают, что люди могут утонуть, пускаясь вплавь, как это уже случилось с группой из 20 человек, утонувших на прошлой неделе.

Некоторые буддистские семьи из штата Ракхайн также вынуждены были покинуть свои дома, опасаясь нападений боевиков | Источник: AP 2017

Как реагируют власти Мьянмы?

Официальные власти заявляют, что силы безопасности страны ведут законную операцию против террористов, ответственных за череду нападений, совершенных с октября 2016 года на полицейские участки и армейские базы.

В отчете ООН о ситуации в штате Ракхайн, опирающемся на слова беженцев, говорится об ужасающей жестокости, которая царит там в отношении женщин, мужчин и детей народности рохинджа. Военные власти Мьянмы отрицают эти утверждения, называя их выдумкой.

ООН приступила к полномасштабному расследованию событий. Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека Зейд Раад аль- Хусейн на прошлой неделе заявил, что недавнее насилие в штате могло быть предотвращено.

Также в последнее время все чаще звучит критика и обвинения в бездействии в адрес известной правозащитницы и фактического лидера страны, лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, которая занимает пост министра иностранных дели Мьянмы и госсоветника.

Однако обозреватели указывают, что с приходом ее партии к власти в 2016 году в стране мало что изменилось. К тому же по конституции она не имеет прямого воздействия на военные силы страны, обладающие в Мьянме особым статусом.

Комментируя недавно перед прессой эту ситуацию, Аун Сан Су Чжи сказала, что буддисты в штате Ракхайн обеспокоены тем фактом, что их процент в общем населении штата уменьшается, и заявила также, что хотела бы наладить отношения между двумя общинами.