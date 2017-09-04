Литовский министр культуры назвала балет «Витовт» провокацией

МИНСК, 4 сен — Sputnik. Планы показать в следующем году в Вильнюсе поставленный в Беларуси балет «Витовт» является демонстрацией мягкой силы и провокацией, заявила в понедельник министр культуры Лиана Руоките-Йонссон.

Постановку Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси планировалось показать на Siemens Arena в феврале следующего года — к 100-летию независимости Литвы.

«Однозначно отрицательно оцениваю попытку организаторов шоу присоединиться так к празднованию независимости. Хочу отметить, что эта работа никоим образом не связана с программой столетия становления литовской государственности», — цитируют литовские СМИ слова министра.

Руоките-Йонссон также отметила, что организацию постановки в Вильнюсе «нужно рассматривать как провокацию» и демонстрацию Беларусью мягкой силы.