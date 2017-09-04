Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: почему Украина сейчас решила прокопать канал вокруг Крыма
Кадыров заявил, что готов идти против РФ из-за резни в Мьянме
Кадыров назвал условие отказа поддерживать позицию России
Ученые обнаружили витамин, который может привести к развитию рака
В Грозном тысячи людей вышли на митинг после заявления Кадырова
«Афганский капкан» Что скрывают США под новой военной стратегией?
Почему Украина сейчас решила прокопать канал вокруг Крыма-эксперт
СМИ: Госдеп США боится ответных мер со стороны РФ
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
Грубое поведение: Пугачева уволила Гребенщикова - СМИ
СМИ: Располневшая Собчак подверглась критике Сети
Российские власти изменили прогноз по курсу доллара на конец года
Синоптики пообещали коренной перелом в погоде
Эксперт: слова Юнкера о РФ – "отрезвляющий душ" для Европы
Виктория Бекхэм показала грудь без имплантов - СМИ
Путина удивил отказ фермерши, не давшей ему попить молока
Сотни мусульман вышли на акцию протеста в Москве
Фоторепортажи
11Солнечное затмение над США
14День знаний в российских школах
21:57 (мск), источник: Интерфакс

Британские ученые назвали Норвегию самой счастливой страной в мире

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU — Норвегия — страна с самым счастливым населением, говорится в исследовании, проведенном британским журналом The Spectator.

Источник: Reuters

В составленном издании рейтингом второе и третье места заняли Дания и Исландия соответственно.

Примечательно, что по рейтингу ВВП на душу населения за 2016 год, составленному МВФ, эти первые три страны занимают шестое, 20 и 16 места соответственно.

Отмечается, что в рейтинге счастья США заняли 14 место, вслед за ними идет Великобритания.

Россия в списке стран заняла 49 место.

На последнем 122-ом месте оказалась Индия.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Священник из Евпатории попросил власти создать в Крыму нудистский пляж
Российский Ту-154 пролетел над Пентагоном и Белым домом
Макларен снял обвинения в господдержке допинга в России
США закупят рекордную партию российских ракетных двигателей
Кабмин выделит субсидии регионам на укрепление единства нации
Во время летнего отдыха в России погибли более 200 детей
Сын Хрущева рассказал, почему его отец отдал Крым Украине
Конструктор советских авианосцев эмигрировал в Китай
Спорт
Решение по Пхенчхану откладывается Вопрос об участии сборной России в Играх-2018 еще долго будет находиться в подвешенном состоянии
Авто
ГАЗ показал внедорожники, о которых мечтают джиперы В Нижнем Новгороде всерьёз задумались над созданием широкой линейки экстремальных внедорожников, а также продолжают дорабатывать полноприводный «Соболь»
Hi-Tech
Фото: «Крымский мост» из космоса. Как снимают на МКС Российский космонавт разместил в своем твиттере фотографии Севастополя и Керченского пролива, сделанные с борта МКС
Кино
Юлия Меньшова извинилась за «нервный» выпуск «Сегодня вечером» Новый выпуск популярного субботнего шоу «Первого канала» впервые прошел без участия Андрея Малахова
Недвижимость
В России ужесточат санкции за долги за свет
Интерьер недели: металл, дерево и кирпич в обычной «панельке»
В России ужесточили правила противопожарной безопасности
Стало известно, когда начнется реновация жилья в Москве
Леди
В моду вошел стробинг для волос (фото) Почему стробинг уже сейчас можно объявить самым перспективным осенним трендом в окрашивании волос, расскажем в нашей статье. И заодно покажем, как все это выглядит.
Дети
Сын Боярской и Матвеева очаровал публику Пятилетний Андрей впервые вышел в свет.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь