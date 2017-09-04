Британские ученые назвали Норвегию самой счастливой страной в мире
Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU — Норвегия — страна с самым счастливым населением, говорится в исследовании, проведенном британским журналом The Spectator.
Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU — Норвегия — страна с самым счастливым населением, говорится в исследовании, проведенном британским журналом The Spectator.
В составленном издании рейтингом второе и третье места заняли Дания и Исландия соответственно.
Примечательно, что по рейтингу ВВП на душу населения за 2016 год, составленному МВФ, эти первые три страны занимают шестое, 20 и 16 места соответственно.
Отмечается, что в рейтинге счастья США заняли 14 место, вслед за ними идет Великобритания.
На последнем 122-ом месте оказалась Индия.