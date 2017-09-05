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09:58 (мск), источник: Вести - Воронеж

Дмитрий Дибров провёл в Воронеже открытие обновлённой школы искусств

Восьмая школа искусств снова распахнула свои двери — после ремонта в новом статусе. Теперь она носит имя советского армянского композитора, пианиста и педагога Арно Бабаджаняна.

Дебютный концерт провел известный телеведущий Дмитрий Дибров. На сцене актового зала пианист Юрий Розум исполнил несколько произведений классиков. Имя Арно Бабаджаняна пианист знает не понаслышке. Когда-то композитор принимал у него выпускной госэкзамен в консерватории.

Юрий Розум, российский пианист:

«Его концерты для фортепьяно, для скрипки, для виолончели с оркестром и, конечно, песенное направление. На этой музыке я рос, и, надеюсь, что знакомство, теперь более глубокое, с его творчеством для ребят, которые растут и учатся в этой школе, даст им новые возможности».

В музыкальной школе — 11 отделений: фортепианное, струнно-смычковое, ударных и духовых инструментов и другие. Здание отремонтировали за счет городского бюджета. Чтобы успеть к началу нового учебного года, властям помогли спонсоры — Воронежский фонд памяти Арно Бабаджаняна.

На ремонте меценаты решили не останавливаться. Все ученики этой школы теперь будут получать каждый месяц стипендию — 2 тысячи рублей. А также возможность за счет фонда продолжить обучение в музыкальном училище — в Воронеже или Ереване.

Ваге Степанян, глава воронежского фонда памяти А. Бабаджаняна:

«Мы очень много в фестивалях участвуем, очень во многих мероприятиях. Для нашего фонда эта школа становится родным домом, а дети — наши родные дети. Конечно, первыми мы будем выбирать из наших детей. С ними заниматься, мастер-классы. Мы с удовольствием пригласим очень много известных, талантливых людей, чтобы на мастер-классах поднимать и поднимать их уровень».

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