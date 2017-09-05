Дмитрий Дибров провёл в Воронеже открытие обновлённой школы искусств
Восьмая школа искусств снова распахнула свои двери — после ремонта в новом статусе. Теперь она носит имя советского армянского композитора, пианиста и педагога Арно Бабаджаняна.
Восьмая школа искусств снова распахнула свои двери — после ремонта в новом статусе. Теперь она носит имя советского армянского композитора, пианиста и педагога Арно Бабаджаняна.
Дебютный концерт провел известный телеведущий Дмитрий Дибров. На сцене актового зала пианист Юрий Розум исполнил несколько произведений классиков. Имя Арно Бабаджаняна пианист знает не понаслышке.
Юрий Розум, российский пианист:
«Его концерты для фортепьяно, для скрипки, для виолончели с оркестром и, конечно, песенное направление. На этой музыке я рос, и, надеюсь, что знакомство, теперь более глубокое, с его творчеством для ребят, которые растут и учатся в этой школе, даст им новые возможности».
В музыкальной школе — 11 отделений: фортепианное,
На ремонте меценаты решили не останавливаться. Все ученики этой школы теперь будут получать каждый месяц стипендию — 2 тысячи рублей. А также возможность за счет фонда продолжить обучение в музыкальном училище — в Воронеже или Ереване.
Ваге Степанян, глава воронежского фонда памяти А. Бабаджаняна:
«Мы очень много в фестивалях участвуем, очень во многих мероприятиях. Для нашего фонда эта школа становится родным домом, а дети — наши родные дети. Конечно, первыми мы будем выбирать из наших детей. С ними заниматься,