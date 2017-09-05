Дмитрий Дибров провёл в Воронеже открытие обновлённой школы искусств

Дебютный концерт провел известный телеведущий Дмитрий Дибров. На сцене актового зала пианист Юрий Розум исполнил несколько произведений классиков. Имя Арно Бабаджаняна пианист знает не понаслышке. Когда-то композитор принимал у него выпускной госэкзамен в консерватории.

Юрий Розум, российский пианист:

«Его концерты для фортепьяно, для скрипки, для виолончели с оркестром и, конечно, песенное направление. На этой музыке я рос, и, надеюсь, что знакомство, теперь более глубокое, с его творчеством для ребят, которые растут и учатся в этой школе, даст им новые возможности».

В музыкальной школе — 11 отделений: фортепианное, струнно-смычковое, ударных и духовых инструментов и другие. Здание отремонтировали за счет городского бюджета. Чтобы успеть к началу нового учебного года, властям помогли спонсоры — Воронежский фонд памяти Арно Бабаджаняна.

На ремонте меценаты решили не останавливаться. Все ученики этой школы теперь будут получать каждый месяц стипендию — 2 тысячи рублей. А также возможность за счет фонда продолжить обучение в музыкальном училище — в Воронеже или Ереване.

Ваге Степанян, глава воронежского фонда памяти А. Бабаджаняна: