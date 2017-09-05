На Кубани появится детский технопарк «Кванториум»

«Как сообщили в региональном министерстве образования, науки и молодежной политики, уже завтра в “Сколково” состоится первое установочное совещание, в ходе которого будут обсуждаться организационные вопросы по созданию “Кванториума”. Участие в нем примут специалисты краевого министерства», — сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.