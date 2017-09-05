На Кубани появится детский технопарк «Кванториум»
На его создание Краснодарский край получил более 63 миллионов рублей.
На его создание Краснодарский край получил более 63 миллионов рублей.
Кубань вошла в список 13-и регионов, которым выделены субсидии на строительства детских технопарков «Кванториум». Такие площадки позволят детям получать дополнительное
«Как сообщили в региональном министерстве образования, науки и молодежной политики, уже завтра в “Сколково” состоится первое установочное совещание, в ходе которого будут обсуждаться организационные вопросы по созданию “Кванториума”. Участие в нем примут специалисты краевого министерства», — сообщает
На площадках технопарка школьники смогут обучаться