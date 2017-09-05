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02:36 (мск), источник: РИА Новости

Из Швеции депортируют гражданку Афганистана в возрасте 106 лет

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Пожилой гражданке Афганистана грозит депортация из Швеции в связи отклонением запроса на предоставление убежища, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Источник: AP 2017

Бибихал Узбеки 106 лет, она прибыла в Швецию с другими членами семьи. Сообщается, что их путешествие началось в 2015 году, путь проходил через горы, пустыни и леса. По данным агентства, Узбеки вместе с сыном и внуком на протяжении всего пути передвигались только пешком и на поездах.

Сообщается, что сейчас пожилая женщина, которая уже с трудом разговаривает, проживает в небольшой шведской деревне Хова вместе с 11 родственниками.

После известия о том, что власти отклонили запрос о предоставлении Узбеки убежища, ее здоровье резко ухудшилось.

«Причиной такого решения миграционной службы стало то, что сейчас в Афганистане не слишком безопасно», — приводит агентство слова главы шведского подразделения Группы поддержки беженцев Санны Вестин.

Родственники старушки подали апелляцию.

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