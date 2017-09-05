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11:17 (мск), источник: Аргументы и факты

Скрючиваться не придётся. Что делать при боли в пояснице?

Боль в пояснице каждый из нас испытывал хотя бы раз в жизни, причём возникнуть она могла даже без явной на то причины. При этом не все знают, что именно вызывает острые болезненные ощущения.

По статистике половина всех людей трудоспособного возраста в России ежегодно берут больничный по причине развившихся в спине болей. Болезненность в области поясницы приносит серьёзный дискомфорт человеку, заставляя его мучиться в поисках удобного положения, чтобы посидеть, полежать, а в некоторых случаях и постоять. При этом причин, из-за которых развивается боль, довольно много. Наиболее частой врачи называют механическое повреждение. О том, как определить истинную причину боли и справиться с недугом, АиФ.ru рассказал врач-остеопат Владимир Животов.

Серьёзные перегрузки

Спина человека ежедневно испытывает колоссальные нагрузки: длительное сидение за компьютером на рабочем месте, поднятие тяжёлых предметов, например, колясок, пакетов с продуктами, ношение детей на руках, сумок на одном плече, у женщин нагрузка на спину возрастает из-за увеличения веса во время беременности. В результате этого у многих появляются болезненные ощущения. Между тем, когда у нас болит горло, мы отлично знаем, как его нужно лечить с хорошим эффектом. С поясницей ситуация гораздо сложнее, ведь часто происходит так, что локализация боли и участок, в котором что-то не так, не совпадают. Именно поэтому существуют миллионы способов убирать боли в спине. Почему так много? Потому что ни одного по-настоящему эффективного нет, и люди ищут и ищут, изобретая всё новые и новые подходы. Хотя корень проблемы совсем не в этом: главное, прежде чем начинать лечение, — это выявить причину, вызывающую боль.

Почему болит поясница?

В 99% случаев боли в пояснице и области таза (медицинское название для них — люмбалгия), как острые, так и хронические, являются следствием травмы копчиково-крестцовой области. Во время травмы происходит смещение крестца, копчика, тазовых костей и поясничных позвонков. Мышцы, перенапрягаясь, вынуждены удерживать неустойчивую конструкцию тела, стараясь её стабилизировать. Из-за мышечного переутомления и перенапряжения возникает боль как следствие ухудшения циркуляции крови в мышцах и накопления в них продуктов обмена. Провоцировать боль могут переохлаждения, стрессы, общие простудные заболевания, физические перегрузки или, наоборот, малоподвижный образ жизни, работа в неудобной позе, беременность. Обычно как раз эти факторы считают причиной, но это не так. Причина в давней травме копчика, которая создаёт неправильные условия для работы мышц поясницы, иначе у всех людей, выполняющих одну и ту же нагрузку или сидящих долго в одной позе, всё болело бы одинаково. На практике мы видим другое: у всех разная переносимость нагрузок, потому что травмированы все по-разному.

Часто причиной боли в пояснице считают межпозвонковые грыжи и протрузии, но эта точка зрения ошибочна. Причина боли даже при наличии грыжи всё та же: перенапряжение мышц, возникшее из-за давней травмы копчика и крестца. Эта травма и это напряжение как раз и являются причиной возникновения грыж и протрузий: в результате неё позвонки разворачиваются и наклоняются относительно друг друга, увеличивая давление на диск, последующее напряжение мышц усиливает сдавление ещё больше.

Ложная боль

В единичных случаях боли в пояснице могут быть связаны с поражением внутренних органов. Эта причина значительно более редкая, чем травма копчика в прошлом. Понять, что боль исходит не от мышц спины, а от внутренних органов, можно по нескольким признакам. Об этом факте говорит то, что у вас при ощупывании мышц спины не выявляется напряжение. Также во время наклонов, поворотов и какой-либо другой физической активности нет чувства мышечной скованности, а при смене положения тела характер и сила боли не меняются. Чтобы предпринять соответствующие меры, важно поставить правильный диагноз.

Итак, заболевания каких органов могут маскироваться под боль в пояснице?

— Почки. Боль в пояснице может быть вызвана наличием камней или пиелонефритом.

— Толстая кишка. Поясница может беспокоить, если есть воспалительный процесс в толстой кишке (опухоль, воспаление). Чаще всего в этом случае к боли в поясничном отделе добавляется боль в нижней части живота.

— Поджелудочная железа. Вызывать боль в пояснице могут воспаление и опухоль поджелудочной железы.

— Органы малого таза. Боль в пояснице может обостриться, если есть воспалительные или опухолевые процессы в них. У женщин поражается матка, маточные трубы, яичники, у мужчин — предстательная железа.

Если у вас есть подозрение на заболевание внутренних органов, вам необходимо срочно обратиться к участковому терапевту. Проведя осмотр, он направит вас к тому или иному специалисту для постановки правильного диагноза.

Боли в спине возникают также при опухолевых заболеваниях позвоночника.

Чего нельзя делать?

На просторах интернета можно найти множество рекомендаций, однако далеко не каждой из них можно доверять. Например, довольно часто для предотвращения болей в пояснице рекомендуют укреплять мышечный корсет: выполнять наклоны со штангой и гиперэкстензию, упражнения, создающие нагрузку на мышцы поясничного отдела и «укрепляющие» их. Гиперэкстензия представляет собой разгибания спины, которые выполняются на полу, на «коне» или на специальном станке лёжа на животе. Для тех, кто хочет повысить нагрузку, советуют использовать утяжелители. Объяснение у «советчиков» простое: причиной боли в пояснице являются слабые мышцы, если их накачать, мышечный корсет спины «укрепится» и боль утихнет.

Не существует рекомендации, более далёкой от цели, — избавления от боли в пояснице — чем эта. Подобные тренировки принесут больше вреда, чем пользы, поскольку эти упражнения усиливают исходную причину боли: перенапряжение мышц. Болезненные ощущения усиливаются. Кратковременное облегчение боли возможно благодаря улучшению кровообращения в тренируемой мышце. Как только вы перестанете тренироваться, болезненные ощущения появятся снова. И на этот раз они будут сильнее. Избавиться от болей в пояснице таким методом невозможно.

Как облегчить боль?

Если вы перенервничали, перетренировались в спортивном зале или перенапряглись на работе, то облегчить состояние до того момента, как вы сможете попасть на приём к специалисту, можно самостоятельно. В первую очередь нужно оставить больное место в покое на несколько дней и исключить нагрузки, которые провоцируют боль. Также можно согреть мышцы, которые болят, и таким образом их расслабить. Наилучший вариант — это согреть всё тело полностью, сходив в баню, сауну или приняв горячую ванну. Ни в коем случае в этот момент не обливайтесь ледяной водой! Согреться изнутри поможет горячий напиток. Согревание внутреннее усилит согревание наружное. После процедуры наденьте хлопчатобумажные штаны и футболку, шерстяные носки и шапку и укройтесь тёплым одеялом, чтобы как следует пропотеть, а потом переоденьтесь в сухую одежду. Вы обязательно почувствуете облегчение. Можете повторять процедуру неоднократно в течение нескольких дней. Иногда острую боль можно снять при помощи противовоспалительных и согревающих мазей. Назвать самую эффективную мазь я затрудняюсь, потому что их эффект чаще всего непредсказуем.

Для облегчения и профилактики болей также необходима физическая нагрузка, в рамках которой будут задействованы мышцы всего тела. На первом месте по эффективности для снятия болей в спине стоят пешие прогулки. Также полезны занятия плаванием, танцами или игровыми видами спорта, растяжка. Старайтесь, чтобы были задействованы все мышцы, связки, суставы и кости вашего тела. В этом случае будет работать механизм самомассажа.

При болях в пояснице необходимо как можно скорее обратиться к врачу-остеопату, ведь причина заболевания в травме, в смещении костей, которое можно устранить только механическим путём: воздействием хорошо обученных рук. Прогреванием и мазями, массажем и упражнениями, растяжками устранить причину боли не удастся: восстановить положение костей могут только руки опытного остеопата.

Не стоит считать, что со временем боли утихнут и излечатся сами собой, потому что постепенно, год за годом, состояние опорно-двигательного аппарата ухудшается, и в большинстве случаев симптомы нарастают. Примечательно, что для лечения боли в пояснице не требуется воздействие на болезненную область. Эффективно только воздействие на кости черепа, потому что положение крестца, а следовательно, костей таза и поясничных позвонков, находится в прямой зависимости от положения затылочной кости, которая прочно удерживается другими костями черепа. Таким образом, как ни странно это звучит, «починить» спину можно, только восстановив правильное положение костей черепа. Хорошо владеющий таким подходом остеопат в большинстве случаев способен помочь пациентам с десяти-, а то и с двадцатилетней историей болей в спине навсегда про них забыть.

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