Скрючиваться не придётся. Что делать при боли в пояснице?
Боль в пояснице каждый из нас испытывал хотя бы раз в жизни, причём возникнуть она могла даже без явной на то причины. При этом не все знают, что именно вызывает острые болезненные ощущения.
Боль в пояснице каждый из нас испытывал хотя бы раз в жизни, причём возникнуть она могла даже без явной на то причины. При этом не все знают, что именно вызывает острые болезненные ощущения.
По статистике половина всех людей трудоспособного возраста в России ежегодно берут больничный по причине развившихся в спине болей. Болезненность в области поясницы приносит серьёзный дискомфорт человеку, заставляя его мучиться в поисках удобного положения, чтобы посидеть, полежать, а в некоторых случаях и постоять. При этом причин,
Серьёзные перегрузки
Спина человека ежедневно испытывает колоссальные нагрузки: длительное сидение за компьютером на рабочем месте, поднятие тяжёлых предметов, например, колясок, пакетов с продуктами, ношение детей на руках, сумок на одном плече, у женщин нагрузка на спину возрастает
Почему болит поясница?
В 99% случаев боли в пояснице и области таза (медицинское название для них — люмбалгия), как острые, так и хронические, являются следствием травмы
Часто причиной боли в пояснице считают межпозвонковые грыжи и протрузии, но эта точка зрения ошибочна. Причина боли даже при наличии грыжи всё та же: перенапряжение мышц, возникшее
Ложная боль
В единичных случаях боли в пояснице могут быть связаны с поражением внутренних органов. Эта причина значительно более редкая, чем травма копчика в прошлом. Понять, что боль исходит не от мышц спины, а от внутренних органов, можно по нескольким признакам. Об этом факте говорит то, что у вас при ощупывании мышц спины не выявляется напряжение. Также во время наклонов, поворотов и
Итак, заболевания каких органов могут маскироваться под боль в пояснице?
— Почки. Боль в пояснице может быть вызвана наличием камней или пиелонефритом.
— Толстая кишка. Поясница может беспокоить, если есть воспалительный процесс в толстой кишке (опухоль, воспаление). Чаще всего в этом случае к боли в поясничном отделе добавляется боль в нижней части живота.
— Поджелудочная железа. Вызывать боль в пояснице могут воспаление и опухоль поджелудочной железы.
— Органы малого таза. Боль в пояснице может обостриться, если есть воспалительные или опухолевые процессы в них. У женщин поражается матка, маточные трубы, яичники, у мужчин — предстательная железа.
Если у вас есть подозрение на заболевание внутренних органов, вам необходимо срочно обратиться к участковому терапевту. Проведя осмотр, он направит вас к тому или иному специалисту для постановки правильного диагноза.
Боли в спине возникают также при опухолевых заболеваниях позвоночника.
Чего нельзя делать?
На просторах интернета можно найти множество рекомендаций, однако далеко не каждой из них можно доверять. Например, довольно часто для предотвращения болей в пояснице рекомендуют укреплять мышечный корсет: выполнять наклоны со штангой и гиперэкстензию, упражнения, создающие нагрузку на мышцы поясничного отдела и «укрепляющие» их. Гиперэкстензия представляет собой разгибания спины, которые выполняются на полу, на «коне» или на специальном станке лёжа на животе. Для тех, кто хочет повысить нагрузку, советуют использовать утяжелители. Объяснение у «советчиков» простое: причиной боли в пояснице являются слабые мышцы, если их накачать, мышечный корсет спины «укрепится» и боль утихнет.
Не существует рекомендации, более далёкой от цели, — избавления от боли в пояснице — чем эта. Подобные тренировки принесут больше вреда, чем пользы, поскольку эти упражнения усиливают исходную причину боли: перенапряжение мышц. Болезненные ощущения усиливаются. Кратковременное облегчение боли возможно благодаря улучшению кровообращения в тренируемой мышце. Как только вы перестанете тренироваться, болезненные ощущения появятся снова. И на этот раз они будут сильнее. Избавиться от болей в пояснице таким методом невозможно.
Как облегчить боль?
Если вы перенервничали, перетренировались в спортивном зале или перенапряглись на работе, то облегчить состояние до того момента, как вы сможете попасть на приём к специалисту, можно самостоятельно. В первую очередь нужно оставить больное место в покое на несколько дней и исключить нагрузки, которые провоцируют боль. Также можно согреть мышцы, которые болят, и таким образом их расслабить. Наилучший вариант — это согреть всё тело полностью, сходив в баню, сауну или приняв горячую ванну. Ни в коем случае в этот момент не обливайтесь ледяной водой! Согреться изнутри поможет горячий напиток. Согревание внутреннее усилит согревание наружное. После процедуры наденьте хлопчатобумажные штаны и футболку, шерстяные носки и шапку и укройтесь тёплым одеялом, чтобы как следует пропотеть, а потом переоденьтесь в сухую одежду. Вы обязательно почувствуете облегчение. Можете повторять процедуру неоднократно в течение нескольких дней. Иногда острую боль можно снять при помощи противовоспалительных и согревающих мазей. Назвать самую эффективную мазь я затрудняюсь, потому что их эффект чаще всего непредсказуем.
Для облегчения и профилактики болей также необходима физическая нагрузка, в рамках которой будут задействованы мышцы всего тела. На первом месте по эффективности для снятия болей в спине стоят пешие прогулки. Также полезны занятия плаванием, танцами или игровыми видами спорта, растяжка. Старайтесь, чтобы были задействованы все мышцы, связки, суставы и кости вашего тела. В этом случае будет работать механизм самомассажа.
При болях в пояснице необходимо как можно скорее обратиться к
Не стоит считать, что со временем боли утихнут и излечатся сами собой, потому что постепенно, год за годом, состояние