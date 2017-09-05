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12:53 (мск), источник: РИА Новости

В Индии разъяренный слон затоптал любителя селфи

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В Индии слон затоптал местного жителя, пытавшегося сделать с ним селфи. Соответствующее видео опубликовал таблоид Daily Mail.

По информации издания, инцидент произошел в парке в штате Орисса. По словам очевидцев происшествия, местный житель хотел сфотографироваться со слоном и подошел к нему слишком близко, чем спровоцировал агрессию.

На ролике видно, как слон гонится за мужчиной, в какой-то момент тот падает, и животное забивает его ногами, при этом подоспевшие на помощь работники парка не могут отогнать животное.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сообщается, что жертва скончалась в машине скорой помощи по дороге в госпиталь.

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