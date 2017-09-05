В Индии разъяренный слон затоптал любителя селфи

По информации издания, инцидент произошел в парке в штате Орисса. По словам очевидцев происшествия, местный житель хотел сфотографироваться со слоном и подошел к нему слишком близко, чем спровоцировал агрессию.

На ролике видно, как слон гонится за мужчиной, в какой-то момент тот падает, и животное забивает его ногами, при этом подоспевшие на помощь работники парка не могут отогнать животное.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/DOmb7Z_7qcQ?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.