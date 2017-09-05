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05:52 (мск), источник: Известия

Работу врачей стандартизируют к 2019 году

Предложенные правила будут носить рекомендательный характер.

Источник: РИА "Новости"

К 2019 году всем российским врачам предложат работать по национальной системе клинических рекомендаций при основных заболеваниях. Об этом «Известиям» сообщили в Минздраве. Инициатива носит рекомендательный характер, однако планируется, что медики в своей работе будут опираться на общие стандарты. По словам специалистов, в случае спорных ситуаций врачу придется объяснить отступление от правил.

С этого года в России началось внедрение системы клинических рекомендаций, а к концу следующего она должна быть распространена на все регионы.

Об этом «Известиям» сообщили в Минздраве. В министерстве отметили, что подобная национальная система в России разработана впервые.

Клинические рекомендации закреплены в Федеральном законе № 323 «Об основах охраны здоровья».

Они предлагают врачам конкретные действия при лечении основных заболеваний. Перечислены медикаменты, которые можно назначить пациенту, методы диагностики и лечения.

Всё это, по мнению специалистов, поможет врачу принять правильное решение.

В Минздраве добавили, что для ускоренной адаптации врачей к новым условиям работы в декабре 2016 года завершено создание электронного рубрикатора клинических рекомендаций и системы быстрого поиска алгоритмов диагностики и лечения. Для этого все врачи должны быть оснащены компьютерами.

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— С 2017 года эта система начинает внедряться повсеместно через автоматизированные рабочие места врачей. Внедрение во всех регионах должно быть завершено до конца 2018 года, — сообщили в ведомстве.

В Минздраве подчеркнули, что рекомендации пока что носят добровольный характер, однако в дальнейшем их могут сделать обязательными.

— Клинические рекомендации разрабатываются всем профессиональным сообществом. Они могут помочь, особенно молодым специалистам, принять правильное решение, рассказать о новых препаратах, методах диагностики. Но при этом нужно учитывать особенности каждого пациента. Врачи должны опираться на предложенные методы лечения, но стать догмой они не могут, — сказал «Известиям» вице-президент Национальной медицинской палаты Сергей Дорофеев.

Член общественного совета при Минздраве Юрий Жулев отметил, что, несмотря на необязательный характер, в спорных ситуациях предложенные рекомендации будут считать приоритетными. Врачу придется объяснить, почему он ими не воспользовался.

— За врачом всегда остается право принятия решения. Например, с учетом особенностей заболевания, переносимости лекарственных компонентов каждому пациенту может понадобиться уникальный подход. Но в случае конфликтной ситуации, если в лечении что-то пошло не так, медик, который отошел от стандарта, должен будет объяснить причины своего решения, — пояснил эксперт «Известиям».

Ранее в Минздраве сообщили, что по итогам 2016 года компьютерами оснащены 470 тыс. рабочих мест медиков — 70% от общего количества.

2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
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Игорь Бойченко
ага! диагноз по интернету будут ставить! лаборатории для забора анализов ликвидирут!! какой там ди Билл рулит???
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