Работу врачей стандартизируют к 2019 году
Предложенные правила будут носить рекомендательный характер.
Предложенные правила будут носить рекомендательный характер.
К 2019 году всем российским врачам предложат работать по национальной системе клинических рекомендаций при основных заболеваниях. Об этом «Известиям» сообщили в Минздраве. Инициатива носит рекомендательный характер, однако планируется, что медики в своей работе будут опираться на общие стандарты. По словам специалистов, в случае спорных ситуаций врачу придется объяснить отступление от правил.
Об этом «Известиям» сообщили в Минздраве. В министерстве отметили, что подобная национальная система в России разработана впервые.
Клинические рекомендации закреплены в Федеральном законе № 323 «Об основах охраны здоровья».
Всё это, по мнению специалистов, поможет врачу принять правильное решение.
В Минздраве добавили, что для ускоренной адаптации врачей к новым условиям работы в декабре 2016 года завершено создание электронного рубрикатора клинических рекомендаций и системы быстрого поиска алгоритмов диагностики и лечения. Для этого все врачи должны быть оснащены компьютерами.
— С 2017 года эта система начинает внедряться повсеместно через автоматизированные рабочие места врачей. Внедрение во всех регионах должно быть завершено до конца 2018 года, — сообщили в ведомстве.
В Минздраве подчеркнули, что рекомендации пока что носят добровольный характер, однако в дальнейшем их могут сделать обязательными.
— Клинические рекомендации разрабатываются всем профессиональным сообществом. Они могут помочь, особенно молодым специалистам, принять правильное решение, рассказать о новых препаратах, методах диагностики. Но при этом нужно учитывать особенности каждого пациента. Врачи должны опираться на предложенные методы лечения, но стать догмой они не могут, — сказал «Известиям»
Член общественного совета при Минздраве Юрий Жулев отметил, что, несмотря на необязательный характер, в спорных ситуациях предложенные рекомендации будут считать приоритетными. Врачу придется объяснить, почему он ими не воспользовался.
— За врачом всегда остается право принятия решения. Например, с учетом особенностей заболевания, переносимости лекарственных компонентов каждому пациенту может понадобиться уникальный подход. Но в случае конфликтной ситуации, если в лечении
Ранее в Минздраве сообщили, что по итогам 2016 года компьютерами оснащены 470 тыс. рабочих мест медиков — 70% от общего количества.