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01:17 (мск), источник: РИА Новости

Американский подросток побил мировой рекорд по сборке кубика Рубика

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Пятнадцатилетний американский подросток Патрик Понс установил новый мировой рекорд по сборке кубика Рубика, сообщает Daily Mail.

Источник: AP 2017

В ходе соревнований, проходивших в Вирджинии, Понсу удалось собрать головоломку за 4,69 секунд.

Как признался сам обладатель нового мирового рекорда, он был в шоке, когда узнал свой результат.

Ранее мировой рекорд принадлежал австралийцу Феликсу Земдегсу, который собрал кубик Рубика за 4,73 секунды.

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