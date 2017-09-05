Американский подросток побил мировой рекорд по сборке кубика Рубика
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Пятнадцатилетний американский подросток Патрик Понс установил новый мировой рекорд по сборке кубика Рубика, сообщает Daily Mail.
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Пятнадцатилетний американский подросток Патрик Понс установил новый мировой рекорд по сборке кубика Рубика, сообщает Daily Mail.
В ходе соревнований, проходивших в Вирджинии, Понсу удалось собрать головоломку за 4,69 секунд.
Как признался сам обладатель нового мирового рекорда, он был в шоке, когда узнал свой результат.
Ранее мировой рекорд принадлежал австралийцу Феликсу Земдегсу, который собрал кубик Рубика за 4,73 секунды.