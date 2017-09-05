Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
45 лет Кэмерон Диаз: за что мы любим актрису
Кадыров заявил, что готов идти против РФ из-за резни в Мьянме
Кадыров назвал условие отказа поддерживать позицию России
Зачем США усилили скандал с российскими дипобъектами
В Грозном тысячи людей вышли на митинг после заявления Кадырова
«Афганский капкан» Что скрывают США под новой военной стратегией?
США пророчат дефолт: монополия доллара идет к концу - СМИ
СМИ: почему США отказались отвоевать Крым Украине
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
Гребенщиков уволен Пугачевой из-за грубости и хамства - СМИ
СМИ: Располневшая Собчак подверглась критике Сети
Не дать слабину: чем жертвуют российские спортсменки ради успеха
Женщины с пышными формами доказали, что их тела красивы (фото)
Эксперт: слова Юнкера о РФ – "отрезвляющий душ" для Европы
Виктория Бекхэм показала грудь без имплантов - СМИ
Путина удивил отказ фермерши, не давшей ему попить молока
Сотни мусульман вышли на акцию протеста в Москве
Фоторепортажи
11Солнечное затмение над США
17Королевская катастрофа
03:03 (мск), источник: ДЕЙТА

Экс-мэра Владивостока сегодня проводят в последний путь

Сегодня, 5 сентября, в Москве состоится прощание с Виктором Черепковым, умершим накануне, сообщает ИА «Deita.ru».

Источник: РИА "Новости"

Церемония прощания пройдет с 9.00 до 10.00 (время московское) в зале прощания ЦКБ по улице Маршала Тимошенко, 25 — об этом заявил первый заместитель партии «Свобода и народовластие» Александр Асеев.

Напомним, в семь утра 2 сентября в одной из московских клиник умер после продолжительной болезни первый мэр приморской столицы Виктор Иванович Черепков.

Сообщается, что Черепков был помещен в психиатрическую больницу в Москве. Такие меры были приняты в связи с тем, что Виктор Иванович отказывался лечить рак.

Василий Кучин

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Исчезающих и редких животных поддержат на ВЭФ
Трамп одобрил многомиллиардные поставки оружия Южной Корее
Минтранс планирует увеличить штрафы за срывы авиарейсов
Правительство выделит субсидии на укрепление единства нации
Минобороны сообщило о гибели в Сирии двух российских военных
Сын Хрущева рассказал, почему его отец отдал Крым Украине
Айдингер опубликовал письмо Серебренникова по просьбе пранкеров
Названа самая счастливая страна в мире
Спорт
Кто поедет в Россию? Сегодня почти во всех конфедерациях состоятся ключевые матчи отборочного турнира ЧМ-2018. Выделяем главные противостояния
Авто
ГАЗ показал внедорожники, о которых мечтают джиперы В Нижнем Новгороде всерьёз задумались над созданием широкой линейки экстремальных внедорожников, а также продолжают дорабатывать полноприводный «Соболь»
Hi-Tech
Фото: «Крымский мост» из космоса. Как снимают на МКС Российский космонавт разместил в своем твиттере фотографии Севастополя и Керченского пролива, сделанные с борта МКС
Кино
Юлия Меньшова извинилась за «нервный» выпуск «Сегодня вечером» Новый выпуск популярного субботнего шоу «Первого канала» впервые прошел без участия Андрея Малахова
Недвижимость
В Москве будут судить банду незаконных скупщиков чердаков
В России ужесточили правила противопожарной безопасности
В России изменилась тройка лидеров рынка ипотеки
Дизайн светлой «трешки» с панорамными окнами в Сочи
Леди
В моду вошел стробинг для волос (фото) Почему стробинг уже сейчас можно объявить самым перспективным осенним трендом в окрашивании волос, расскажем в нашей статье. И заодно покажем, как все это выглядит.
Дети
Сын Боярской и Матвеева очаровал публику Пятилетний Андрей впервые вышел в свет.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь