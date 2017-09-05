Экс-мэра Владивостока сегодня проводят в последний путь

Источник: РИА "Новости"

Церемония прощания пройдет с 9.00 до 10.00 (время московское) в зале прощания ЦКБ по улице Маршала Тимошенко, 25 — об этом заявил первый заместитель партии «Свобода и народовластие» Александр Асеев.

Напомним, в семь утра 2 сентября в одной из московских клиник умер после продолжительной болезни первый мэр приморской столицы Виктор Иванович Черепков.

Сообщается, что Черепков был помещен в психиатрическую больницу в Москве. Такие меры были приняты в связи с тем, что Виктор Иванович отказывался лечить рак.