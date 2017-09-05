Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мэтт Дэймон с женой и модели на открытии фестиваля в Венеции
Кадыров заявил, что готов идти против РФ из-за резни в Мьянме
Гендиректора «Курортов Северного Кавказа» нашли мертвым в Москве
Глава СБУ обратился к главе ФСБ со словами «как офицер к офицеру»
В Грозном тысячи людей вышли на митинг после заявления Кадырова
Ядерный заряд в небе над Японией: мировая реакция Эксперты отмечают, что действия Пхеньяна — во многом спровоцированы Вашингтоном, Токио и Сеулом
СМИ: Россия может лишиться миллиардов долларов, вложенных в США
СМИ: Крымский мост лишит Украину заводов и портов
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
Грубое поведение: Пугачева уволила Гребенщикова - СМИ
СМИ: Располневшая Собчак подверглась критике Сети
В моду вошел цвет под названием «ром и масло» (фото)
Как сейчас живет Гуф и с кем встречается
Эксперт: слова Юнкера о РФ – "отрезвляющий душ" для Европы
Виктория Бекхэм показала грудь без имплантов - СМИ
Путина удивил отказ фермерши, не давшей ему попить молока
Сотни мусульман вышли на акцию протеста в Москве
Фоторепортажи
11Солнечное затмение над США
17Королевская катастрофа
03:39 (мск), источник: VLADNEWS

Владивосток встал в многокилометровую пробку из-за ВЭФ

Движение перекрывают несколько раз в день.

Владивосток встал в многокилометровую пробку из-за подготовки к Восточный экономическому форуму, сообщает РИА VladNews.

Сегодня утром огромная пробка в сторону Русского острова застала врасплох жителей и гостей города, многие даже опоздали на работу.

Отметим, что данные неудобства для местных жителей происходят из-за проведения ВЭФ.

Как сообщает корреспондент РИА VladNews с места событий, данный участок дороги перекрывают несколько раз в день на 30−40 минут. За этот промежуток времени на данном участке дороги успевает собраться многокилометровая пробка.

Напомним, что в кампусе ДВФУ 6 и 8 сентября пройдет третий Восточный экономический форум.

Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Владивостокский мусоросжигательный завод обзавелся дополнительными фильтрами
Трамп одобрил многомиллиардные поставки оружия Южной Корее
Минтранс планирует увеличить штрафы за срывы авиарейсов
Правительство выделит субсидии на укрепление единства нации
Минобороны сообщило о гибели в Сирии двух российских военных
Сын Хрущева рассказал, почему его отец отдал Крым Украине
Айдингер опубликовал письмо Серебренникова по просьбе пранкеров
Названа самая счастливая страна в мире
Спорт
Кто поедет в Россию? Сегодня почти во всех конфедерациях состоятся ключевые матчи отборочного турнира ЧМ-2018. Выделяем главные противостояния
Авто
ГАЗ показал внедорожники, о которых мечтают джиперы В Нижнем Новгороде всерьёз задумались над созданием широкой линейки экстремальных внедорожников, а также продолжают дорабатывать полноприводный «Соболь»
Hi-Tech
Фото: «Крымский мост» из космоса. Как снимают на МКС Российский космонавт разместил в своем твиттере фотографии Севастополя и Керченского пролива, сделанные с борта МКС
Кино
Юлия Меньшова извинилась за «нервный» выпуск «Сегодня вечером» Новый выпуск популярного субботнего шоу «Первого канала» впервые прошел без участия Андрея Малахова
Недвижимость
Скидки на новостройки достигли рекордной отметки
Рынок жилья Подмосковья находится на грани
В России ужесточат санкции за долги за свет
Интерьер недели: металл, дерево и кирпич в обычной «панельке»
Леди
В моду вошел стробинг для волос (фото) Почему стробинг уже сейчас можно объявить самым перспективным осенним трендом в окрашивании волос, расскажем в нашей статье. И заодно покажем, как все это выглядит.
Дети
Сын Боярской и Матвеева очаровал публику Пятилетний Андрей впервые вышел в свет.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь