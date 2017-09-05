Владивосток встал в многокилометровую пробку из-за ВЭФ

Сегодня утром огромная пробка в сторону Русского острова застала врасплох жителей и гостей города, многие даже опоздали на работу.

Как сообщает корреспондент РИА VladNews с места событий, данный участок дороги перекрывают несколько раз в день на 30−40 минут. За этот промежуток времени на данном участке дороги успевает собраться многокилометровая пробка.