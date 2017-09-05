Владивосток встал в многокилометровую пробку из-за ВЭФ
Движение перекрывают несколько раз в день.
Движение перекрывают несколько раз в день.
Владивосток встал в многокилометровую пробку
Сегодня утром огромная пробка в сторону Русского острова застала врасплох жителей и гостей города, многие даже опоздали на работу.
Как сообщает корреспондент РИА VladNews с места событий, данный участок дороги перекрывают несколько раз в день на 30−40 минут. За этот промежуток времени на данном участке дороги успевает собраться многокилометровая пробка.
Напомним, что в кампусе ДВФУ 6 и 8 сентября пройдет третий Восточный экономический форум.