Исчезающих и редких животных поддержат на ВЭФ
В рамках ВЭФ-2017 пройдет благотворительный аукцион в поддержку проектов по защите исчезающих и редких видов животных Дальнего Востока, об этом ИА «Deita.ru» сообщили в
В рамках ВЭФ-2017 пройдет благотворительный аукцион в поддержку проектов по защите исчезающих и редких видов животных Дальнего Востока, об этом ИА «Deita.ru» сообщили в
Благотворительный аукцион пройдет
Лоты для аукциона предоставили главы регионов Дальневосточного федерального округа, заповедники и национальные парки Дальнего Востока, некоммерческие организации. Не остались равнодушными и известные российские деятели культуры, искусства и спорта. Среди них: Бату Хасиков и Гарик Мартиросян, который предоставил в качестве лотов два приглашения на съемки нового сезона Comedy Club на ТНТ и возможность сделать совместное фото после съемок. Григорий Лепс предоставил набор виниловых пластинок с автографом.
В прошлом году благотворительный аукцион который проходил в рамках второго Восточного экономического форума, собрал более 2,5 миллиона рублей. Средства были направлены на реализацию программ по сохранению популяции амурского тигра и дальневосточного леопарда.
Екатерина Брязгунова.