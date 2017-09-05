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04:38 (мск), источник: ДЕЙТА

Исчезающих и редких животных поддержат на ВЭФ

В рамках ВЭФ-2017 пройдет благотворительный аукцион в поддержку проектов по защите исчезающих и редких видов животных Дальнего Востока, об этом ИА «Deita.ru» сообщили в пресс-службе форума.

Источник: Reuters

Благотворительный аукцион пройдет 6—7 сентября на стенде Министерства природных ресурсов и экологии России, расположенный на 5-м уровне корпуса B, и на официальном сайте проекта. Аукцион, направленный на поддержку программ сохранения биоразнообразия на Дальнем Востоке России, проводится с 2015 года по инициативе заместителя Председателя Правительства РФ — полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Организаторы аукциона — Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации и АНО «Экспоцентр «Заповедники России».

Лоты для аукциона предоставили главы регионов Дальневосточного федерального округа, заповедники и национальные парки Дальнего Востока, некоммерческие организации. Не остались равнодушными и известные российские деятели культуры, искусства и спорта. Среди них: Бату Хасиков и Гарик Мартиросян, который предоставил в качестве лотов два приглашения на съемки нового сезона Comedy Club на ТНТ и возможность сделать совместное фото после съемок. Григорий Лепс предоставил набор виниловых пластинок с автографом.

Собранные средства будут направлены на реализацию экологических проектов заповедников и национальных парков Дальнего Востока России.

В прошлом году благотворительный аукцион который проходил в рамках второго Восточного экономического форума, собрал более 2,5 миллиона рублей. Средства были направлены на реализацию программ по сохранению популяции амурского тигра и дальневосточного леопарда.

Екатерина Брязгунова.

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