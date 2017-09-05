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04:26 (мск), источник: VLADNEWS

Змея во дворе жилого дома в Приморья напугала местных жителей

Пресмыкающиеся не испугалось присутствия людей.

В понедельник, 4 сентября, в Находке во дворе жилого дома была обнаружена змея, сообщает РИА VladNews со ссылкой на nhk_off.

Пресмыкающееся было обнаружено на Находкинском проспекте, 30. Змея даже не испугалась света фар и продолжала лежать на асфальте.

Как рассказали комментаторы, данная змея — это полоз, который не представляет опасности для человека.

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