Змея во дворе жилого дома в Приморья напугала местных жителей
Пресмыкающиеся не испугалось присутствия людей.
Пресмыкающиеся не испугалось присутствия людей.
В понедельник, 4 сентября, в Находке во дворе жилого дома была обнаружена змея, сообщает РИА VladNews со ссылкой на nhk_off.
Пресмыкающееся было обнаружено на Находкинском проспекте, 30. Змея даже не испугалась света фар и продолжала лежать на асфальте.
Как рассказали комментаторы, данная змея — это полоз, который не представляет опасности для человека.