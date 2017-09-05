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07:04 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Стены в Академгородке покрыли научными граффити

Просто о сложном. Научный стрит-арт фестиваль проводят сегодня в Академгородке. Вооружившись кистями и малярной краской, художники пишут на стенах об открытиях великих умов.

Источник: Вести - Новосибирск

Палеогенетика, редактирование генома, одомашнивание диких лис. Задача художников рассказать о сложных научных открытия — доступным языком искусства — и украсить город.

Янина Болдырева, художник: «Работа с архитектурой. Чтобы это было все-таки эстетически и культурно выверено. Чтобы это были не просто рисунки на заборе».

Рисуют на гаражах, жилых домах, торговых центрах. Иногда приходится менять эскиз — по настоянию ученых.

Зося Леутина, художник: «У нас есть изменения в этой росписи, у нас не было митохондрий вот там вот, вокруг человека. И к нам подошла женщина, и сказала «Вы знаете, я генетик, и знаете одни хромосомы это неправильно».

Евгения Шевень, корреспондент: «Любой желающий может поучаствовать в этом проекте. Даже тот, кто не умеет рисовать. Я тоже решила оставить свой след».

В проекте — 9 работ. На зданиях Академгородка все они появятся до 20 сентября. Обещают: эти картины долго будут украшать когда-то серые стены.

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