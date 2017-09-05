Стены в Академгородке покрыли научными граффити
Просто о сложном. Научный
Просто о сложном. Научный
Палеогенетика, редактирование генома, одомашнивание диких лис. Задача художников рассказать о сложных научных открытия — доступным языком искусства — и украсить город.
Янина Болдырева, художник: «Работа с архитектурой. Чтобы это было
Рисуют на гаражах, жилых домах, торговых центрах. Иногда приходится менять эскиз — по настоянию ученых.
Зося Леутина, художник: «У нас есть изменения в этой росписи, у нас не было митохондрий вот там вот, вокруг человека. И к нам подошла женщина, и сказала «Вы знаете, я генетик, и знаете одни хромосомы это неправильно».
Евгения Шевень, корреспондент: «Любой желающий может поучаствовать в этом проекте. Даже тот, кто не умеет рисовать. Я тоже решила оставить свой след».
В проекте — 9 работ. На зданиях Академгородка все они появятся до 20 сентября. Обещают: эти картины долго будут украшать