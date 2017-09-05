Похолодание и мокрый снег идут в Новосибирск — синоптики
На этой неделе погода в Новосибирске и районах области будет прохладной с заморозками, минусовыми температурами по ночам и мокрым снегом. Утром местами возможны осенние туманы.
На этой неделе погода в Новосибирске и районах области будет прохладной с заморозками, минусовыми температурами по ночам и мокрым снегом. Утром местами возможны осенние туманы.
— Во вторник 5 сентября ожидаются прохождение холодного атмосферного фронта и понижение температуры. Днем она составит плюс 12−17 градусов, по югу области — плюс 19−24, — говорят синоптики. —
В среду 6 сентября днем плюс 14−19 градусов,
В четверг 7 сентября ожидается прохождение очередного холодного фронта, который существенно понизит температуру, местами будут наблюдаться небольшие осадки, ночью возможно с мокрым снегом. Днем столбик термометра зафиксируется на отметках плюс 14−19 градусов, а ночью опустится до 0-плюс 5, местами заморозки до минус 3 градусов, северный ветер будет усиливаться до 12 м/с.
В пятницу 8 сентября продолжится влияние холодного фронта, также днем небольшие осадки, ночью возможно с мокрым снегом, температура воздуха плюс 7−12 градусов, в ночь с понижением до плюс 3 градусов, при этом ветер сохранится северных направлений и порывистый.
— На выходных погода будет разнообразной. Субботний день ожидаем прохладным с северным порывистым ветром, осадки по области будут незначительные, — прогнозируют синоптики
В воскресенье 10 сентября в регионе прогнозируется прохождение теплого фронта и небольшое повышение температуры. Днем она составит плюс 12−17 градусов, ночью ожидается в пределах плюс 4−9. Западный умеренный ветер с порывами до 12 м/с. Местами небольшой дождь.