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07:17 (мск), источник: VN.ru

Похолодание и мокрый снег идут в Новосибирск — синоптики

На этой неделе погода в Новосибирске и районах области будет прохладной с заморозками, минусовыми температурами по ночам и мокрым снегом. Утром местами возможны осенние туманы.

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— Во вторник 5 сентября ожидаются прохождение холодного атмосферного фронта и понижение температуры. Днем она составит плюс 12−17 градусов, по югу области — плюс 19−24, — говорят синоптики. —  Северо-западный ветер сменит направление на северо-восточное, и будет усиливаться до 15-ти метров в секунду. Местами небольшой дождь, днем возможна гроза. В ночь столбик термометра по области понизится до плюс 3−8 градусов, при прояснениях местами заморозки в низинах до минус 2.

В среду 6 сентября днем плюс 14−19 градусов, северо-восточный ветер с переходом на северный с порывами до 15 м/с. Местами по области небольшие дожди. В ночь на четверг температура всего плюс 2−7 градусов, при прояснениях местами заморозки на почве до минус 2 градусов.

В четверг 7 сентября ожидается прохождение очередного холодного фронта, который существенно понизит температуру, местами будут наблюдаться небольшие осадки, ночью возможно с мокрым снегом. Днем столбик термометра зафиксируется на отметках плюс 14−19 градусов, а ночью опустится до 0-плюс 5, местами заморозки до минус 3 градусов, северный ветер будет усиливаться до 12 м/с.

В пятницу 8 сентября продолжится влияние холодного фронта, также днем небольшие осадки, ночью возможно с мокрым снегом, температура воздуха плюс 7−12 градусов, в ночь с понижением до плюс 3 градусов, при этом ветер сохранится северных направлений и порывистый.

— На выходных погода будет разнообразной. Субботний день ожидаем прохладным с северным порывистым ветром, осадки по области будут незначительные, — прогнозируют синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра. —  Днем температура воздуха плюс 8−13 градусов, ночью плюс 1−6 градусов, местами заморозки до минус 2.

В воскресенье 10 сентября в регионе прогнозируется прохождение теплого фронта и небольшое повышение температуры. Днем она составит плюс 12−17 градусов, ночью ожидается в пределах плюс 4−9. Западный умеренный ветер с порывами до 12 м/с. Местами небольшой дождь.

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