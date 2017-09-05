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11:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Названа страна с самыми счастливыми жителями

Жители Норвегии признаны самыми счастливыми людьми на Земле. Об этом свидетельствуют данные рейтинга, опубликованного британским журналом The Spectator.

Второе и третье места в этом списке получили Дания и Исландия. США заняли 14-ю строчку, Великобритания — 15-ю.

На 34-м месте расположилась Саудовская Аравия. Россия — на 49-й позиции. Турция и Китай получили 69 и 79 места соответственно. Замыкает список из 122 стран Индия.

В апреле 2017 года доля россиян, ощущающих себя счастливыми, достигла исторического максимума с 1990 года и составила 85 процентов. Высокий процент довольных своей жизнью социологи зафиксировали во всех социально-демографических группах. Главными причинами счастья россияне называли семью, детей и здоровье.

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