Названа страна с самыми счастливыми жителями

Второе и третье места в этом списке получили Дания и Исландия. США заняли 14-ю строчку, Великобритания — 15-ю.

На 34-м месте расположилась Саудовская Аравия. Россия — на 49-й позиции. Турция и Китай получили 69 и 79 места соответственно. Замыкает список из 122 стран Индия.