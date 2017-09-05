Названа страна с самыми счастливыми жителями
Жители Норвегии признаны самыми счастливыми людьми на Земле. Об этом свидетельствуют данные рейтинга, опубликованного британским журналом The Spectator.
Жители Норвегии признаны самыми счастливыми людьми на Земле. Об этом свидетельствуют данные рейтинга, опубликованного британским журналом The Spectator.
Второе и третье места в этом списке получили Дания и Исландия. США заняли 14-ю строчку, Великобритания — 15-ю.
На 34-м месте расположилась Саудовская Аравия. Россия — на 49-й позиции. Турция и Китай получили 69 и 79 места соответственно. Замыкает список из 122 стран Индия.
В апреле 2017 года доля россиян, ощущающих себя счастливыми, достигла исторического максимума с 1990 года и составила 85 процентов. Высокий процент довольных своей жизнью социологи зафиксировали во всех