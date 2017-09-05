Гонка на горных велосипедах пройдёт в Шелеховском районе 9 сентября

Соревнования завершат спортивные мероприятия Кубка Большого альпинистского марафона (БАМ). Как сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области со ссылкой на PR-директора мероприятий БАМа Артёма Детышева, для участия в гонке заявки подали уже более 100 спортсменов и любителей активного отдыха.

«Участники могут выбрать одну из трех дистанций в соответствии со своим уровнем подготовки. Дистанция “Марафон” составляет 64 км, “Лайт-марафон” — 43 км и “Мини-марафон” — 21 км. Трасса проходит по осеннему лесу, участников ожидают прекрасные пейзажи. Сама по себе трасса разнообразная — есть очень хорошие скоростные участки, технические спуски, затяжные подъемы», — рассказал Артем Детышев.

Большинство заявок на участие в ВелоБАМе подали жители Приангарья (Иркутск, Шелехов, Ангарск, Братск, Усолье-Сибирское), а также представители соседних регионов — Красноярского и Забайкальского краев, республики Бурятия. Кроме того, есть участники из Санкт-Петербурга и Хабаровска. Регистрация доступна на официальном сайте.

«С каждым годом уровень организации соревнований в рамках БАМа и уровень участников только растет. Маунтинбайк — это достаточно молодой вид спорта для России и очень перспективный, потому что для многих дисциплин велоспорта мы должны создавать условия для тренировок, а в этой дисциплине спортсмен может тренироваться на лесных дорогах. У нас есть перспективы для развития этого вида спорта и ВелоБАМ вносит свой вклад», — отметил директор Центра спортивной подготовки сборных команд Иркутской области Виктор Учеватов.

Справка

ВелоБАМ — финальное соревнование Кубка Большого альпинистского аарафона, по результатам которого будут определены победители и призеры в общем зачете 2017 года. Как подчеркнул Артем Детышев, итоги Кубка БАМ будут подведены 14 октября. Встреча лучших участников состоится в кафе «Гагарин» в Ангарске.