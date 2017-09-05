Памятник Ленину отреставрируют в Черемхово к столетию революции
В Черемхово завершается реставрация памятника Ленину на одноимённой площади по федеральной программе «Создание комфортной городской среды».
В Черемхово завершается реставрация памятника Ленину на одноимённой площади по федеральной программе «Создание комфортной городской среды».
Как сообщили «Байкал Инфо» 5 сентября 2017 года в
По программе прошла реконструкция площади ещё до Дня города. Тогда же памятник Ленину был снят с постамента. Последний накренился и находился в аварийном состоянии, его разобрали и сейчас заливают заново. Сам бронзовый памятник помоют, почистят, отшлифуют, приведут в должный вид. «Всё-таки у нас Сибирь, погода не щадит памятники», — сказали в
Вариант сменить памятник в Черемхово не рассматривался. «Площадь носит имя Ленина, это часть нашей истории, как бы кто к ней ни относился», — сказали в