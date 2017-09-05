Памятник Ленину отреставрируют в Черемхово к столетию революции

Как сообщили «Байкал Инфо» 5 сентября 2017 года в пресс-службе администрации, планируется, что реставрация завершится в конце сентября, в любом случае — к 100-летию Великой Октябрьской революции, которое отмечается 7 ноября.

По программе прошла реконструкция площади ещё до Дня города. Тогда же памятник Ленину был снят с постамента. Последний накренился и находился в аварийном состоянии, его разобрали и сейчас заливают заново. Сам бронзовый памятник помоют, почистят, отшлифуют, приведут в должный вид. «Всё-таки у нас Сибирь, погода не щадит памятники», — сказали в пресс-службе.