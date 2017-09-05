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09:29 (мск), источник: Baikal-info.ru

Памятник Ленину отреставрируют в Черемхово к столетию революции

В Черемхово завершается реставрация памятника Ленину на одноимённой площади по федеральной программе «Создание комфортной городской среды».

Как сообщили «Байкал Инфо» 5 сентября 2017 года в пресс-службе администрации, планируется, что реставрация завершится в конце сентября, в любом случае — к 100-летию Великой Октябрьской революции, которое отмечается 7 ноября.

По программе прошла реконструкция площади ещё до Дня города. Тогда же памятник Ленину был снят с постамента. Последний накренился и находился в аварийном состоянии, его разобрали и сейчас заливают заново. Сам бронзовый памятник помоют, почистят, отшлифуют, приведут в должный вид. «Всё-таки у нас Сибирь, погода не щадит памятники», — сказали в пресс-службе.

Вариант сменить памятник в Черемхово не рассматривался. «Площадь носит имя Ленина, это часть нашей истории, как бы кто к ней ни относился», — сказали в пресс-службе.

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