В отдельных районах Башкирии продолжатся грозы — синоптики
УФА, 5 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В отдельных районах Башкирии сегодня, 5 сентября, грозы повторятся.
УФА, 5 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В отдельных районах Башкирии сегодня, 5 сентября, грозы повторятся.
По данным Башгидромета, ночью по республике прошли небольшие дожди. Днем прогнозируются местами небольшие осадки. В отдельных районах гроза. Ветер северный умеренный, местами шквалистое усиление до сильного. Температура воздуха ночью 7−12°, днем 16−21°, по югу до 26°.