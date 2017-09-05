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07:22 (мск), источник: ИА Башинформ

В отдельных районах Башкирии продолжатся грозы — синоптики

УФА, 5 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В отдельных районах Башкирии сегодня, 5 сентября, грозы повторятся.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 78% 757 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: РИА "Новости"

По данным Башгидромета, ночью по республике прошли небольшие дожди. Днем прогнозируются местами небольшие осадки. В отдельных районах гроза. Ветер северный умеренный, местами шквалистое усиление до сильного. Температура воздуха ночью 7−12°, днем 16−21°, по югу до 26°.

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