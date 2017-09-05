Омичи пожаловались на соседей, содержащих 7 свиней

В День знаний, 1 сентября, в Управление Россельхознадзора по Омской области, неравнодушные омичи сообщили, что их соседи, проживающие на улице 16-я Линия в городе Омске, содержат свиней. Содержание животных не соответствует ветеринарным правилам.

В тот же день специалисты Управления совместно со специалистом БУ «Омский областной ЦПЭЛЖ» выехали, осмотрели личное подворье и убедились в том, что 7 свиней содержат с нарушением правил.

Животных сразу поставили на учет для проведения необходимых ветеринарных профилактических мероприятий и вакцинаций против особо опасных болезней.