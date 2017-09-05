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07:25 (мск), источник: Om1.ru

Омичи пожаловались на соседей, содержащих 7 свиней

Управления Россельхознадзора по Омской области провело проверку по данному факту.

В День знаний, 1 сентября, в Управление Россельхознадзора по Омской области, неравнодушные омичи сообщили, что их соседи, проживающие на улице 16-я Линия в городе Омске, содержат свиней. Содержание животных не соответствует ветеринарным правилам.

В тот же день специалисты Управления совместно со специалистом БУ «Омский областной ЦПЭЛЖ» выехали, осмотрели личное подворье и убедились в том, что 7 свиней содержат с нарушением правил.

Животных сразу поставили на учет для проведения необходимых ветеринарных профилактических мероприятий и вакцинаций против особо опасных болезней.

Владельца свиней за нарушения законодательства РФ в области ветеринарии, привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ. Он должен заплатить штраф в размере 500 рублей.

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