Заморозки до -2 градусов ожидаются в Приангарье 6 сентября
Непогода продержится в регионе сутки.
Непогода продержится в регионе сутки.
О неблагоприятных погодных условиях в ближайшие сутки в Иркутской области предупреждают синоптики.
По прогнозам Гидрометцентра, 6 сентября местами по региону пройдут дожди. Кроме того, подует
Ночью столбик термометра опустится до +3, +8 градусов, при прояснении возможны заморозки до 0, -2 градусов. Днем потеплеет до +10, +15 градусов, при облачной погоде до +5, +10 градусов.