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09:31 (мск), источник: АиФ Иркутск

Заморозки до -2 градусов ожидаются в Приангарье 6 сентября

Непогода продержится в регионе сутки.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 78% 757 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Агентство «Москва»

О неблагоприятных погодных условиях в ближайшие сутки в Иркутской области предупреждают синоптики.

По прогнозам Гидрометцентра, 6 сентября местами по региону пройдут дожди. Кроме того, подует северо-западный ветер с порывами до 14 м/с.

Ночью столбик термометра опустится до +3, +8 градусов, при прояснении возможны заморозки до 0, -2 градусов. Днем потеплеет до +10, +15 градусов, при облачной погоде до +5, +10 градусов.

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