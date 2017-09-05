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07:27 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми отметят день городской набережной

Событие планируют сделать ежегодным.

День городской набережной отметят в Перми 10 сентября.

Праздничные мероприятия начнутся на пермской набережной в 19.00. Здесь будут работать четыре сценических комплекса. Главной площадкой события станет Соборная площадь, три другие разместятся на берегу Камы.

В программе праздника — цирковые выступления, карнавальные перформансы, парусная регата, фестиваль электронной музыки, концерты.

Для детей будут работать интерактивные площадки.

В финале вечера выступит певец Олег Газманов.

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