В Перми отметят день городской набережной
Событие планируют сделать ежегодным.
Событие планируют сделать ежегодным.
День городской набережной отметят в Перми 10 сентября.
Праздничные мероприятия начнутся на пермской набережной в 19.00. Здесь будут работать четыре сценических комплекса. Главной площадкой события станет Соборная площадь, три другие разместятся на берегу Камы.
В программе праздника — цирковые выступления, карнавальные перформансы, парусная регата, фестиваль электронной музыки, концерты.
Для детей будут работать интерактивные площадки.
В финале вечера выступит певец Олег Газманов.