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06:56 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Шторм нагрянет в Челябинскую область

Ухудшение погоды прогнозируют синоптики.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 74% 757 мм рт. ст. 5 м/с

МЧС распространило штормовое предупреждение, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, согласно информации регионального Гидрометцентра, сегодня, 5 сентября, в Челябинской области пройдут сильные дожди, в отдельных районах — грозы. Порывы ветра будут достигать 15−20 метров в секунду. Жителям рекомендуют убрать вещи с балконов, а находясь на улице, избегать шатких строений, деревьев и конструкций повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов и линий электропередач).

Добавим, что температура воздуха сегодня днем составит 12−17°С. На юге области будет чуть теплее — до 19−24°С.

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