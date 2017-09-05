Шторм нагрянет в Челябинскую область
Ухудшение погоды прогнозируют синоптики.
Ухудшение погоды прогнозируют синоптики.
МЧС распространило штормовое предупреждение, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на
Так, согласно информации регионального Гидрометцентра, сегодня, 5 сентября, в Челябинской области пройдут сильные дожди, в отдельных районах — грозы. Порывы ветра будут достигать 15−20 метров в секунду. Жителям рекомендуют убрать вещи с балконов, а находясь на улице, избегать шатких строений, деревьев и конструкций повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов и линий электропередач).
Добавим, что температура воздуха сегодня днем составит 12−17°С. На юге области будет чуть теплее — до 19−24°С.