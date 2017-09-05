В Астане с 15 сентября нарушителей начнут штрафовать по данным камер «Сергек»

15 сентября 2017 года в 00:00 часов в Астане запускается процедура возбуждения административных дел по фактам нарушения Правил дорожного движения (ПДД), зафиксированных сертифицированным оборудованием фото- и видеофиксации «Сергек», сообщает Zakon.kz со ссылкой на столичный акимат.

Первоначально данная система будет фиксировать такие виды нарушений, как превышение скоростного режима, проезд по выделенной полосе для общественного транспорта (движение по автобусным линиям Bus Lane) и пересечение стоп-линий. Как сообщалось ранее, до конца 2017 года на территории столицы в единую систему будут объединены 13 тысяч камер фото- и видеофиксации, в том числе 3 тысячи видеокамер, уже установленных в торгово-развлекательных центрах, театрах, спортивных аренах, музеях и пр. До конца года заработают 4 тысячи камер в местах массового скопления людей и 6 тысяч камер фото- и видеофиксации «Сергек», устанавливаемых на 400 перекрестках и 300 линейных участках города в рамках проекта ГЧП «Создание и эксплуатация аппаратно-программного комплекса фото- и видеофиксации и видеоаналитики “Сергек” в городе Астане». При этом интегрированные на сегодняшний день в новую систему три тысячи камер уже фиксируют и передают видеоданные в круглосуточном режиме для контроля и обработки в ситуационный центр, включающий в себя Центр оперативного управления ДВД г. Астаны (ЦОУ) и Систему комплексного обеспечения жизнедеятельности (СКОЖ).

Следует отметить, что места установки камер фото- и видеофиксации были совместно проанализированы сотрудниками Управления административной полиции (УАП) и Местной полицейской службы (МПС) ДВД Астаны. Также были рассмотрены данные электронной карты преступности и ДТП Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК. На основании проведенного анализа аварийности и количества ДТП разработана карта размещения комплексов фото- и видеофиксации, согласно которой в настоящее время и происходит установка оборудования.

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В связи с началом учебного года акиматом города Астаны проводится большая работа в направлении детской безопасности: вблизи учебных заведений и детских садов ограничивается скорость движения на проезжей части до 40 км/час, установлены щиты со знаками ограничения скорости, нанесены соответствующие дорожные разметки. Данные участки взяты на особый контроль системой фото- и видеофиксации «Сергек».

Напомним, что в феврале 2015 года в столице была запущена система фото- и видеофиксации ПДД с установкой аппаратных комплексов VOCORD, скоростемеров Red Speed, а также 11 «Интеллектуальных перекрестков города» были оснащены системой видеофиксации «Интегра». Благодаря работе трех систем (VOCORD, Red Speed и «Интеллектуальные перекрестки») за период с января по декабрь 2016 года в Астане было зафиксировано 66 410 нарушений ПДД и направлено 51 493 предписания.

На сегодняшний день в столице действуют 323 регулируемых перекрестка, из которых 60 уже оснащены фото- и видеокамерами в рамках ГЧП проекта «Создание и эксплуатация аппаратно-программного комплекса фото- и видеофиксации “Сергек” в городе Астане». Также радарные комплексы в полном режиме уже работают на 100 линейных участках города. За тестовый период работы комплексов проведен сбор данных и анализ правонарушений, который показал, что некоторые владельцы транспортных средств совершили до 25 нарушений ПДД только за август 2017 года. Несмотря на временное отсутствие процедуры оформления предписаний до 15 сентября 2017 года, данные нарушители ПДД взяты на контроль УАП ДВД Астаны.

Каким образом будет оформлено административное взыскание с водителя автотранспорта в случае нарушения им ПДД? В первую очередь необходимо принять во внимание, что согласно статье 807 КоАП РК в случае попадания правонарушения в область наблюдения видеокамер протокол об административном правонарушении не составляется и постановление не выносится. Вместо этих документов при совершении водителем транспортного средства нарушения ПДД уполномоченным органом будет оформлено предписание на основе составляющих правонарушения.

На первом этапе радарный комплекс автоматически определяет превышение скоростного режима или пересечение автобусных и стоп-линий с фото- и видеофиксацией нарушения. Затем фотография и видеозапись нарушения поступают в процессинговый центр для проверки инспектором-оператором УАП города, во время которой определяются данные свидетельства о регистрации технического средства (СРТС) по номеру автотранспорта, а также персональная информация о владельце транспортного средства.

Обращаем особое внимание на важный момент: предписание оформляется согласно данным СРТС (техпаспорта) на владельца автотранспорта, а не на водителя, который в момент совершения нарушения может управлять транспортным средством.

Следующим этапом является проведение инспектором Управления административной полиции АИПС-проверки (автоматизированная информационно-поисковая система), во время которой верифицируется информация о регистрации транспортного средства. В случае несовпадения данных автотранспорта (марка, номер и цвет), отображенных на фото- и видеозаписи с данными СРТС создается уведомление об ориентировке данного транспортного средства по причине несоответствия государственного номера СРТС.

По завершении АИПС-проверки в автоматическом режиме создается карточка нарушения, которая проходит повторную сверку инспектором УАП на предмет зафиксированного нарушения, и только после повторной проверки нарушение окончательно оформляется в предписание, которое в распечатанном виде уходит владельцу автотранспорта. Доставка предписания владельцу автотранспорта по указанному в техническом паспорте адресу будет осуществляться через отделения АО «Казпочта».

Также с 15 сентября 2017 года владельцы иногороднего транспорта и водители автотранспорта с иностранными номерами, совершившие во время своего пребывания в Астане от 2-х и более нарушений ПДД, зафиксированных системой фото- и видеофиксации «Сергек», будут оповещены о совершенных ими действиях с последующим взысканием штрафа. Этими вопросами займутся патрульные бригады УАП и МПС ДВД города, которые определят местонахождение автотранспорта через установленное на планшетах и связанное с системой фото- и видеофиксации мобильное приложение, разработанное с целью передачи информации сотрудникам МПС.

Каковы различные способы оплаты штрафов согласно предписанию административной полиции города АСТАНЫ? Владелец автотранспорта, получивший предписание, сможет оплатить штраф несколькими способами. Это и традиционная оплата наличными средствами через расчетно-кассовые отделения банков второго уровня или АО «Казпочта». В этом случае оплата штрафа наличными деньгами происходит благодаря интеграции банковской платежной системы с АИПС «Контроль» МВД, в результате чего уведомления о погашении штрафа сразу поступают в базу МВД РК. При таком виде оплаты штрафа необходимо правильно указывать код бюджетной классификации (КБК), на который зачисляется штраф — 204106. В случае неправильного указания КБК платежа штраф не будет погашен. В настоящее время к данной системе подключены 17 банков второго уровня. Также наличными средствами можно оплатить штраф через терминалы платежных сервисов Kaspi и QIWI-кошелек.

Всегда доступны альтернативные способы оплаты штрафа безналичным платежом с банковской карты через регистрацию на портале www.egov.kz, а также онлайн-оплата через интернет-сайты банков второго уровня, а также на сайте www.homebank.kz. Для оплаты штрафов безналичным платежом на сайте www.egov.kz необходимо ввести личные идентификационные данные водителя, а именно номер государственного регистрационного знака и номер технического паспорта. В информационном окне появится штраф и его сумма, необходимо нажать на надпись «Оплатить», и штраф будет исключен из базы МВД. Аналогичным способом происходит оплата штрафа через интернет-сайты банков или АО «Казпочта» www.post.kz.

Также существует самый удобный и современный способ — оплата штрафа через мобильные приложения: услуга оплата штрафов за нарушение ПДД доступна в мобильных приложениях egov.kz, HandyPay, MyPay. Для того чтобы проверить наличие штрафа в мессенджере Telegram, необходимо набрать в строке поиска наименование страницы @KazPostBot и следовать инструкции. При всех вышеперечисленных способах оплаты штрафов за нарушения ПДД отсутствует необходимость предъявления квитанций об уплате штрафа в подразделениях административной полиции, так как уведомления об оплаченных штрафах в автоматическом режиме направляются в информационную систему учета административных правонарушений МВД.

Обращаем особое внимание владельцев автотранспорта на важный момент: любая оплата и проверка штрафов осуществляется согласно регистрационному номеру транспортного средства и номеру СРТС. В этой связи всем владельцам автотранспорта рекомендуется проверить и в случае необходимости обновить данные СРТС, включая адрес прописки, указанный в данном документе.