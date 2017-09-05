Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
45 лет Кэмерон Диаз: за что мы любим актрису
Кадыров заявил, что готов идти против РФ из-за резни в Мьянме
Сбербанк нашел новый способ по выбиванию долгов у клиентов
Ученые обнаружили витамин, который может привести к развитию рака
В Грозном тысячи людей вышли на митинг после заявления Кадырова
Ядерный заряд в небе над Японией: мировая реакция Эксперты отмечают, что действия Пхеньяна — во многом спровоцированы Вашингтоном, Токио и Сеулом
СМИ: Госдеп США опасается ответных мер со стороны России
Коган умер после визита в коммерческую клинику
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
Гребенщиков уволен Пугачевой из-за грубости и хамства - СМИ
СМИ: Располневшая Собчак подверглась критике Сети
«Вы перешли все возможные черты»: глава СБУ обратился к главе ФСБ
Кадыров назвал условие отказа поддерживать Россию
СМИ: Александр Цекало публично попросил прощения у жены
Гребенщиков уволен Пугачевой из-за грубости - СМИ
Путина удивил отказ фермерши, не давшей ему попить молока
Сотни мусульман вышли на акцию протеста в Москве
Фоторепортажи
11Солнечное затмение над США
10Акупунктура для собак и кошек
06:56 (мск), источник: ТАСС

Дождь, порывистый ветер и до 16 градусов тепла ожидаются в Московском регионе

Ожидается северо-восточный, восточный ветер, с порывами до 12−17 м/с.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 74% 757 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: Reuters

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Облачная, сырая, ветреная и прохладная погода ожидается во вторник в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.

«Будет пасмурно, пойдет дождь, местами сильный. Температура воздуха в Москве составит 12−14 [градусов], по области будет от 11 до 16 градусов», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер прогнозируется северо-восточный, восточный, 5−10 м/с, местами с порывами до 12−17 м/с.

Предстоящей ночью вновь будет облачно, ожидается дождь, местами сильный, гроза. В столице столбики термометров покажут 10−12 градусов, в Подмосковье — от 7 до 12. Ветер прогнозируют восточный, 5−10 м/с, местами его порывы усилятся до 12−17 м/с.

Днем в среду характер погоды не изменится — будет пасмурно и дождливо. В Москве воздух прогреется до 14−16 градусов, по области будет от 13 до 18. Ветер ожидается восточный, 5−10 м/с, местами с порывами до 12−17 м/с.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Доклад по итогам проверки безопасности в аэропорту Каира направлен в кабмин
Двое российских военных погибли в Сирии во время обстрела ИГ
Сбербанк назвал сроки начала оформления паспортов гражданам
Минтранс планирует увеличить штрафы за срывы авиарейсов
Правительство выделит субсидии на укрепление единства нации
Меньше россиян стали считать себя бедными
СМИ: Минздрав планирует стандартизировать работу врачей
Айдингер опубликовал письмо Серебренникова по просьбе пранкеров
Названа самая счастливая страна в мире
Спорт
Кто поедет в Россию? Сегодня почти во всех конфедерациях состоятся ключевые матчи отборочного турнира ЧМ-2018. Выделяем главные противостояния
Авто
ГАЗ показал внедорожники, о которых мечтают джиперы В Нижнем Новгороде всерьёз задумались над созданием широкой линейки экстремальных внедорожников, а также продолжают дорабатывать полноприводный «Соболь»
Hi-Tech
Фото: «Крымский мост» из космоса. Как снимают на МКС Российский космонавт разместил в своем твиттере фотографии Севастополя и Керченского пролива, сделанные с борта МКС
Кино
Юлия Меньшова извинилась за «нервный» выпуск «Сегодня вечером» Новый выпуск популярного субботнего шоу «Первого канала» впервые прошел без участия Андрея Малахова
Недвижимость
Тарифы на капремонт в Петербурге в 2018 году останутся прежними
В Петербурге снесут незаконные надстройки на домах
Отделка как элемент декора: 11 идей для вашего дома
Обманутых дольщиков освободят от налога
Леди
В моду вошел стробинг для волос (фото) Почему стробинг уже сейчас можно объявить самым перспективным осенним трендом в окрашивании волос, расскажем в нашей статье. И заодно покажем, как все это выглядит.
Дети
Сын Боярской и Матвеева очаровал публику Пятилетний Андрей впервые вышел в свет.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь