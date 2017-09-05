Дождь, порывистый ветер и до 16 градусов тепла ожидаются в Московском регионе

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Облачная, сырая, ветреная и прохладная погода ожидается во вторник в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.

«Будет пасмурно, пойдет дождь, местами сильный. Температура воздуха в Москве составит 12−14 [градусов], по области будет от 11 до 16 градусов», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер прогнозируется северо-восточный, восточный, 5−10 м/с, местами с порывами до 12−17 м/с.

Предстоящей ночью вновь будет облачно, ожидается дождь, местами сильный, гроза. В столице столбики термометров покажут 10−12 градусов, в Подмосковье — от 7 до 12. Ветер прогнозируют восточный, 5−10 м/с, местами его порывы усилятся до 12−17 м/с.