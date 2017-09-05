Военная кафедра откроется в ИрНИТУ зимой 2018 года
Правительство РФ издало распоряжение о создании военной кафедры в ИрНИТУ.
Правительство РФ издало распоряжение о создании военной кафедры в ИрНИТУ.
Военная кафедра начнет работу в Иркутском национальном исследовательском техническом университете в феврале 2018 года. Как сообщает 5 сентября 2017 года
Студенты ИрНИТУ будут обучаться на военной кафедре по трём
«Открытие военной кафедры в ИрНИТУ — это результат мощной консолидированной поддержки государственных органов власти, общественности и вузовского сообщества. Я благодарен всем за действенную помощь и оказанное доверие нашему вузу. Мы приложим все усилия, чтобы его оправдать», — подчеркнул ректор ИрНИТУ Михаил Корняков.
Напомним, инициативу создания военной кафедры при ИрНИТУ поддержал лично губернатор Иркутской области, депутатский корпус Законодательного собрания Приангарья, депутаты Государственной Думы от региона, мэр Иркутска и общественные объединения Прибайкалья.
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