Военная кафедра откроется в ИрНИТУ зимой 2018 года

Военная кафедра начнет работу в Иркутском национальном исследовательском техническом университете в феврале 2018 года. Как сообщает 5 сентября 2017 года пресс-служба ИрНИТУ, распоряжение о создании военной кафедры в вузе подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Об этом сообщил ректор вуза Михаил Корняков на расширенном ректорском совещании.

Студенты ИрНИТУ будут обучаться на военной кафедре по трём военно-учётным специальностям: механик самолетов с реактивными (турбовентиляторными), турбореактивными и турбовинтовыми двигателями, механик радиосвязного оборудования самолетов и вертолетов, электрик светотехнического оборудования аэродромов. По окончанию выпускники военной кафедры получат воинские звания сержант и солдат запаса. Студенты будут учиться военному делу по субботам в течение 1,5 лет. Завершится обучение учебными сборами (1 месяц) на базе воинских частей. Сейчас в ИрНИТУ открыт конкурсный отбор среди студентов второго курса инженерно-технических специальностей. По результатам основного отбора 108 студентов университета приступят к обучению.

«Открытие военной кафедры в ИрНИТУ — это результат мощной консолидированной поддержки государственных органов власти, общественности и вузовского сообщества. Я благодарен всем за действенную помощь и оказанное доверие нашему вузу. Мы приложим все усилия, чтобы его оправдать», — подчеркнул ректор ИрНИТУ Михаил Корняков.

Напомним, инициативу создания военной кафедры при ИрНИТУ поддержал лично губернатор Иркутской области, депутатский корпус Законодательного собрания Приангарья, депутаты Государственной Думы от региона, мэр Иркутска и общественные объединения Прибайкалья.