В Башкирии выявлены больные вирусами Коксаки А6 и Коксаки А10
Активность энтеровирусов увеличилась.
Активность энтеровирусов увеличилась.
По итогам июля и августа 2017 года в Башкирии увеличилась активность заболеваемости энтеровирусами. Врачи диагностируют у пациентов герпангин, экзантему, ОРВИ и гастроэнтерит. Кроме того, в республике зафиксированы случаи заболевания вирусами Коксаки А6 и Коксаки А10.
Как сообщают представители Роспотребнадзора, стабилизировать ситуацию будут при помощи дополнительных мер.
— От больных с клиникой ЭВИ за истекший период центром по мониторингу выделены штаммы Коксаки А6 и Коксаки А10. Они циркулировали на территории Башкирии не только в 2017, но и в предыдущие годы, — приводит слова представителей ведомства «Башинформ».