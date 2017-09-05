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06:43 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии выявлены больные вирусами Коксаки А6 и Коксаки А10

Активность энтеровирусов увеличилась.

Источник: РИА "Новости"

По итогам июля и августа 2017 года в Башкирии увеличилась активность заболеваемости энтеровирусами. Врачи диагностируют у пациентов герпангин, экзантему, ОРВИ и гастроэнтерит. Кроме того, в республике зафиксированы случаи заболевания вирусами Коксаки А6 и Коксаки А10.

Как сообщают представители Роспотребнадзора, стабилизировать ситуацию будут при помощи дополнительных мер.

— От больных с клиникой ЭВИ за истекший период центром по мониторингу выделены штаммы Коксаки А6 и Коксаки А10. Они циркулировали на территории Башкирии не только в 2017, но и в предыдущие годы, — приводит слова представителей ведомства «Башинформ».

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