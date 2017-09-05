В Иннополисе появится большой детский городок

«Хотим сделать горы, холмы и чтобы это все гармонично вписалось. Конечно, в этом году мы только проектную часть успеем сделать. На следующий год, я думаю, что-то уже можно будет увидеть», — рассказал мэр.

Говоря о развитии городской среды Иннополиса, мэр упомянул уже реализованные проекты в этой сфере. В частности, одним из самых посещаемых мест в городе он назвал установленную зону барбекю. За счет мэрии территория была оборудована верандой, мангалом, тандыром и т. д. Любой желающий может совершенно бесплатно приготовить на открытом огне мясо и рыбу.

Кроме того, в городе появилась площадка для выгуливания собак и воркаут-зона, на которую был большой запрос от жителей.