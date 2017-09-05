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13:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы самые гостеприимные страны мира

Африканская страна Коморы оказалась одним из самых гостеприимных государств и территорий мира. Об этом сообщается на портале Passport Index.

Источник: Reuters

Она возглавила рейтинг из 103 позиций, который составлялся на основе того, граждан скольких стран конкретное государство может пустить без визы, оформить им визу по прибытию или же выдать электронное разрешение на въезд.

В Коморах облегченный порядок посещения действует для жителей всех 198 стран мира.
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Вместе с ними первую строчку рейтинга делят Кот-д’Ивуар, Гвинея-Бисау, Мадагаскар, Мальдивы, Мавритания, Федеративные Штаты Микронезии, Мозамбик, Самоа, Сейшелы, Восточный Тимор, Тоголезская Республика, Тувалу и Уганда.

На второй позиции оказались Кабо-Верде и Доминика. Там облегченный визовый режим введен для граждан 197 стран. Замыкает тройку Палау. Показатель этой республики — 196 государств.

Четвертое место досталось Джибути, пятое — Гаити (195 и 194 страны соответственно). В топ-10 в порядке убывания также попали Макао (специальный район КНР), Сент-Винсент и Гренадины, Камбоджа, Непал и Эквадор.

Россия в этом списке заняла 83-ю строчку. Облеченный режим въезда в РФ действует для граждан 42 государств.

В январе стало известно, что Passport Index опубликовал рейтинг самых мощных паспортов 2017 года. Мощь документа оценивалась по количеству стран, которые его владелец может посещать без визы. Россия оказалась на 40-м месте данного перечня из 95 государств.

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