Названы самые гостеприимные страны мира
Африканская страна Коморы оказалась одним из самых гостеприимных государств и территорий мира. Об этом сообщается на портале Passport Index.
Африканская страна Коморы оказалась одним из самых гостеприимных государств и территорий мира. Об этом сообщается на портале Passport Index.
Она возглавила рейтинг из 103 позиций, который составлялся на основе того, граждан скольких стран конкретное государство может пустить без визы, оформить им визу по прибытию или же выдать электронное разрешение на въезд.
Вместе с ними первую строчку рейтинга делят Кот-д’Ивуар,
На второй позиции оказались
Четвертое место досталось Джибути, пятое — Гаити (195 и 194 страны соответственно). В топ-10 в порядке убывания также попали Макао (специальный район КНР),
В январе стало известно, что Passport Index опубликовал рейтинг самых мощных паспортов 2017 года. Мощь документа оценивалась по количеству стран, которые его владелец может посещать без визы. Россия оказалась на 40-м месте данного перечня из 95 государств.