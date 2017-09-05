Церковь отреагировала на поджог кинотеатра «Космос» в Екатеринбурге

Екатеринбургская епархия осудила поджог киноконцертного театра «Космос» в Екатеринбурге. В заявлении структуры произошедшее охарактеризовано как «беспрецедентный общественно опасный акт, заслуживающий безусловного осуждения и наказания виновных, какими бы мотивами они ни руководствовались», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Представители епархии против художественного изображения Николая Романова и членов его семьи образом, унижающим достоинство верующих людей, говорится в заявлении. Но при этом они всегда подчёркивали, что протест против показа фильма «Матильда» должен быть в рамках закона.

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Представители епархии надеются на то, что силовики установят все обстоятельства поджога кинотеатра и примут меры по недопущению подобных ЧП.

При этом они отмечают, что цивилизованный диалог в связи с выходом фильма «Матильда» сейчас в обществе отсутствует. Авторы фильма не слышат верующих людей, уверены представители РПЦ. Это создаёт условия для конфликтов. Особенно тема актуальна сейчас, накануне 100-летия гибели Романовых.

«Выражаем опасения, что в год столетия трагической гибели Царской семьи демонстрация художественных произведений, разделяющих граждан России, не может быть средством построения мира и взаимного уважения», — заявляют представители епархии. В то же время они отмечают, что для преодоления взаимонепонимания в обществе ещё есть целый спектр цивилизованных инструментов, и их применение «может послужить достижению и сохранению столь драгоценного общественного согласия».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рано утром 4 сентября автомашина «УАЗ» врезалась во входную группу кинотеатра «Космос». Начался пожар. Возгорание было ликвидировано в течение 30 минут. Водитель с места скрылся и был объявлен в розыск. Позднее его удалось задержать. Камеры наблюдения зафиксировали, как он совершил поджог машины и кинотеатра.

Задержанным оказался житель города Ирбита Денис М. Судя по его странице в социальных сетях, он может быть одним из религиозных фанатиков. Впрочем, силовики уже установили, что данный гражданин состоит на учёте у психиатра.