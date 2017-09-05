Рейс Red Wings из Челябинска в Сочи задержали на 10 часов
По предварительным данным, авиакомпания устраняла техническую неисправность.
По предварительным данным, авиакомпания устраняла техническую неисправность.
Пассажиры рейса Челябинск — Сочи 10 часов прождали вылета в аэропорту
В понедельник, 4 августа, самолет авиакомпании Red Wings должен был вылететь из Челябинска в Сочи в 13.50. Однако пассажирам заявили о технической неисправности и предложили подождать. Туристам пришлось потерять 10 часов в аэропорту. В итоге борт вылетел в 23.58.
В Сочи челябинцы оказались только сегодня, 15 сентября, в 1.10 (мск). Самолет благополучно приземлился.