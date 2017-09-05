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07:30 (мск), источник: dostup1.ru

Рейс Red Wings из Челябинска в Сочи задержали на 10 часов

По предварительным данным, авиакомпания устраняла техническую неисправность.

Пассажиры рейса Челябинск — Сочи 10 часов прождали вылета в аэропорту из-за предполагаемой технической неисправности — самолет долетел до пункта назначения, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В понедельник, 4 августа, самолет авиакомпании Red Wings должен был вылететь из Челябинска в Сочи в 13.50. Однако пассажирам заявили о технической неисправности и предложили подождать. Туристам пришлось потерять 10 часов в аэропорту. В итоге борт вылетел в 23.58.

В Сочи челябинцы оказались только сегодня, 15 сентября, в 1.10 (мск). Самолет благополучно приземлился.

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