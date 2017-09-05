Рейс Red Wings из Челябинска в Сочи задержали на 10 часов

В понедельник, 4 августа, самолет авиакомпании Red Wings должен был вылететь из Челябинска в Сочи в 13.50. Однако пассажирам заявили о технической неисправности и предложили подождать. Туристам пришлось потерять 10 часов в аэропорту. В итоге борт вылетел в 23.58.