На Южном Урале электрички меняют расписание
В график работы пригородных поездов в Челябинской области внесены коррективы.
В график работы пригородных поездов в Челябинской области внесены коррективы.
Они коснутся двух маршрутов, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на
Изменения вступают в силу с сегодняшнего дня, 5 сентября.
Поезд № 6331
Поезд № 6205 Шумиха — Челябинск отправляется из Шумихи в 08:16 (позже на 33 минуты), прибывает на станцию Челябинск в 09:52 (также позже на 33 минуты).
Время московское.
Изменения связаны с ремонтными работами на путях. По такому расписанию рейсы будут курсировать до 21 сентября.