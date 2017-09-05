На Южном Урале электрички меняют расписание

Источник: Агентство «Москва»

Они коснутся двух маршрутов, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу Свердловской пригородной компании.

Изменения вступают в силу с сегодняшнего дня, 5 сентября.

Поезд № 6331 Курган-Пригородный — Шумиха отправляется из Кургана в 06:14 по местному времени (позже на 28 минут), а прибывает в 08:01 (также позже на 28 минут).

Поезд № 6205 Шумиха — Челябинск отправляется из Шумихи в 08:16 (позже на 33 минуты), прибывает на станцию Челябинск в 09:52 (также позже на 33 минуты).

Время московское.